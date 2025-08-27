La mujer de Bruce Willis rompe a llorar al recordar los destellos de la personalidad de su marido Emma Heming Willis ha acudido al programa 'Good Morning América' donde ha comentado cómo todos los que rodean al actor han aprendido a comunicarse con él de «una manera diferente»

Emma Heming Willis, la mujer de Bruce Willis, ha afirmado en una reciente entrevista que sigue viendo en el actor rasgos del «cálido» carácter de su marido: «Es su risa, ¿verdad? Tiene una risa tan sincera», dijo Emma, de 47 años. «Y, a veces, ves ese brillo en sus ojos, o esa sonrisa. Me transporta. Y es difícil de ver, porque tan rápido como aparecen esos momentos, desaparecen», dijo en el avance del programa 'Good Morning América', sin poder contener las lágrimas. También explicó que, al desaparecer la comunicación verbal, todos los que le rodean han aprendido a comunicarse con él de «una manera diferente».

El primer síntoma

Ya en una entrevista anterior con la misma presentadora, Diane Sawyer, Emma habló también de esos cambios en el carácter de los que toda la familia se percató antes de ser diagnosticado: «Para ser alguien muy hablador y muy participativo, se había vuelto un poco más callado. Se sentía un poco distante, muy frío. No como Bruce, que es muy cálido y afectuoso. Ser todo lo contrario era alarmante y aterrador», decía la mujer del actor que dio vida a John McClane.

#dementia #dementiaawareness ♬ original sound - Good Morning America @gma Emma Heming Willis opens up about navigating her new normal with Bruce Willis’ diagnosis of dementia. “The language is going…We’ve learned to adapt and we have a way of communicating with him which is just a different way.” "Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey – A Diane Sawyer Special" airs tonight at 8PM ET on ABC. #brucewillis

Fue entonces cuando le detectaron la afasia por la que empezó a no poder comunicarse verbalmente. Después, llegaría el diagnóstico de la demencia, un mazazo para una familia que no le ha dejado solo ni un momento. Gracias a sus múltiples cuidados - que incluyen también las visitas de su exmujer, Demi Moore-, Willis se siente «querido, cuidado y arropado».

Es, precisamente, de esos cuidados de los que Emma Heming ha querido hablar en el libro que publicará próximamente. «No se trata de mí o de Bruce, sino que es mucho más grande que eso. Se trata de levantar las voces de los cuidadores, romper el estigma alrededor de la demencia y poner luz sobre lo que millones de familias viven cada día. La intención es recordar a todo el mundo que los cuidadores también necesitan atención», ha dicho la propia autora en un vídeo promocional sobre su libro, que saldrá a la venta el 9 de septiembre.