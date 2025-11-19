Mueren las gemelas Kessler por suicidio asistido

El Norte Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:10 Comenta Compartir

Alice y Ellen Kessler, conocidas artísticamente como las Hermanas Kessler, fallecieron el pasado lunes 17 de noviembre en su domicilio de Gruenwald, en Baviera (Alemania), según ha confirmado la policía local. Ambas tenían 89 años y su muerte se produjo por suicidio asistido, una práctica legal en Alemania desde el año 2020 bajo estrictas condiciones legales. Esto significa que el personal médico puede proporcionar los fármacos necesarios para que una persona termine con su vida por su propia mano, pero la administración del fármaco debe ser auto-administrada por el paciente.

Así lo hicieron las gemelas Kessler, conocidas mundialmente por haber representado a Alemania en Eurovisión en el año 1959, obteniendo un respetable octavo puesto con su canción 'Heute Abend wollen wir tanzen geh'n' ('Esta noche queremos ir a bailar«). La policía de Baviera confirmó que, en su doble fallecimiento, no habían intervenido terceras personas y la Asociación Alemana por una Muerte Digna (DGHS) corroboró que ambas cumplieron los requisitos legales: ser adultas, actuar por cuenta propia y asumir la responsabilidad exclusiva de la decisión.

Carta de despedida

Para dejar clara su determinación de morir igual que habían nacido, «juntas», Alice y Ellen dejaron escrita una carta que fue enviada a un periódico local. En ella, las hermanas explicaban que llevaban tiempo meditando la decisión e insistían en la idea de que «nacieron juntas y querían morir juntas», puesto que «no concebían su vida la una sin la otra». Ninguna de las dos quería alcanzar una vejez que las fuera «apagando lentamente» o las dejase privadas «de autonomía», por lo que constataban su voluntad de morir en solitario; una decisión avalada por una sentencia del Tribunal Constitucional Federal que, en el 2020, reconoció el derecho a la autodeterminación al final de la vida.

Las dos decidieron la fecha y la forma y, en su último texto, pidieron que sus cenizas fueran se guardasen en una sola urna y que ésta se pusiera al lado de la de su madre y la de su perro, Yello. También hablaban de sus últimas voluntades, pues al no haberse casa ni tenido hijos, toda su herencia se destinará a la ONG Médicos sin Fronteras.

Como artistas, comenzaron a aprender ballet desde pequeñas y, a los once años, consiguieron ingresar en el programa infantil de la Ópera de Leipzig. Al escapar su familia de la Alemania del Este, cuando el muro todavía dividía el país en dos, e instalarse en Dusseldorf, su carrera se disparó, comenzando a actuar en escenarios tan emblemáticos como el Lido de París. Aunque en Estados Unidos no llegaron a ser tan conocidas, protagonizaron la portada de la revista Life en 1962, si bien, su publicación más famosa fue su aparición conjunta en la revista Playboy, cuando ambas tenían 40 años.

Individualmente, nunca se les conoció una pareja firme. Nunca se casaron ni tuvieron descendencia, por lo que estuvieron siempre unidas, siempre juntas. Así vivieron y así han muerto, a las puertas de los 90 años y «conscientes de que no serían capaces de «sobrevivir por separado».

