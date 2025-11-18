Muere Todd Snider tras padecer una enfermedad que no le diagnosticaron a tiempo Los médicos informaron a la familia de que el cantante «había estado sufriendo en silencio una neumonía atípica sin diagnosticar»

Todd Snider, el cantante y estrella de la música country, murió el pasado 14 de noviembre tras ser ingresado al sufrir una grave neumonía que los médicos le diagnosticaron tarde.

Poco antes, la familia del artista comunicaba a sus seguidores que había sufrido una recaída: «Tenemos malas noticias. Después de que Todd regresara a casa para recuperarse la semana pasada, empezó a tener dificultades para respirar y fue ingresado en el hospital de Hendersonville, Tennessee. Sus médicos nos informaron que había estado sufriendo en silencio de una neumonía atípica sin diagnosticar». De esta manera, confirmaban que «la condición de nuestro querido hermano se ha complicado y ha sido trasladado para recibir tratamiento adicional. Su equipo médico y sus seres queridos están a su lado, haciendo todo lo posible por él».

Pedían «a todos los que quieren a Todd que lo tengan presente en sus pensamientos de la manera que les parezca mejor. Recen, enciendan una vela, preparen un cigarrillo, envíenle fuerza o simplemente llévenlo en el corazón. Lo han apoyado tanto a lo largo de los años, y ahora más que nunca necesita nuestro apoyo».

