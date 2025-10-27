Muere el influencer Juan Jyoza, una semana después de casarse La familia ha comunicado el fallecimiento del joven de 28 años, creador de contenido tras dos años de lucha contra un cáncer

El influencer gastronómico Juan Jyoza compartía hace unos días un emotivo vídeo en el que se despedía de sus seguidores: «Ya no me queda tiempo». Sabía que la muerte estaba ya cercana tras dos años luchando contra un cáncer de colón que finalmente permaneció indestructible. Ahora la familia ha comunicado su fallecimiento, apenas una semana después de casarse.

Juan Jyoza se fue rodeado de sus seres queridos en el hospital, el mismo logar en el que se casó con su novia antes de su muerte. «Queridos Jyozers, El pasado 23 de octubre Juanjo, o como le conocéis por aquí, Juanjyoza, nos dejó tras haber luchado casi 2 años contra la terrible enfermedad que es el cáncer», escribía la familia en su triste comunicado.

«Durante todo este tiempo, y siendo consciente de ello, no paró de crear y subir contenido, incluso en los momentos más difíciles. Todo vuestro cariño y apoyo han significado una enorme ayuda para sobrellevar sus últimos días», añadían en un mensaje dedicado a su amplia comunicas de seguidores, que en los últimos días han venido siguiendo con dolor el camino de Juan Jyoza hacia su final.

Mensaje final

«Los miles de comentarios recibidos en todas sus redes demuestran que se ha convertido en toda una inspiración para todos nosotros. No os olvidéis de vivir», finalizaba la familia en el comunicado del fallecimiento del influencer.

Juan Jyoza emitió la pasada semana un emotivo y doloroso vídeo en el que ya se despedía de sus seguidores, consciente de que le faltaba poco. «Voy a poner punto y final a mi canal, un proyecto que empezó porque a mí me flipa la comida y, sobre todo, probar cosas nuevas», comenzaba diciendo. «A mí ya no me queda tiempo, pero tú que lo tienes, aprovéchalo para hacer cosas», ampliaba.

El final era el siguiente: «No te obsesiones con números, hazlo porque te gusta. Yo pensaba que iba a llegar a más pero, bueno, gracias por el apoyo, gracias por estar ahí. Siempre quedarán mis vídeos. No os olvidéis de vivir. Nos vemos en otra».

Boda en el hospital

Los comentarios no tardaron en llegar. «Hola Juan. No tengo el gusto de conocerte pero me he emocionado mucho viendo este vídeo. Qué lección de vida acabas de dar a todo el mundo. Es increíble. Te mando un fuerte abrazo y mucho cariño», decía uno. Y otro: «Juan, eres una persona de admirar, un referente y alguien que ha marcado fuerte mi vida por el mensaje que has dado...». Y más: «No tengo palabras, gracias por el mensaje que has dejado, tu familia tiene que estar orgullosa de la educación y valorares que tienes».

Juan Jyoza pudo cumplir su sueño final de casarse con el amor de su vida, su novia María, en una improvisada ceremonia en el hospital. «Esta ha sido mi boda. Ya lo celebraremos en Las Vegas», decía Juan.

