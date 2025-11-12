Muere el influencer gastronómico Michael Duarte en un accidente El conocido 'FoodWithBearHands' contaba con más de dos millones de seguidores en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube

El Norte Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:59 Comenta Compartir

Michael Duarte, un influencer gastronómico de California conocido como 'FoodWithBearHands', falleció el pasado 8 de noviembre en un trágico accidente mientras viajaba por Texas. Alooma Media Group, agencia que le representaba, compartió la noticia y lo recordó como una persona extraordinaria, un colaborador confiable y un amigo leal, cuya pasión, profesionalismo y creatividad dejaron una «huella profunda» en todos quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y trabajar con él.

Duarte era muy conocido en redes sociales, con más de dos millones de seguidores en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube, donde compartía recetas, videos de cocina y preparaciones a la parrilla. Su biografía en Instagram decía que su propósito era «compartir comida con el mundo, con quienes más la necesitan». Tras su muerte, se creó una campaña en GoFundMe para apoyar a su esposa Jessica, con quien llevaba nueve años de matrimonio, y a su hija Oakley, de seis años, y para cubrir los gastos de repatriar su cuerpo a California y los del funeral.

Originario de Calipatria, California, Duarte comenzó a aprender a cocinar a los 14 años en el restaurante de su tío, a quien consideraba su mentor. De joven trabajó en varios restaurantes de San Diego y, durante la pandemia del coronavirus, dejó su empleo para comenzar a publicar videos de cocina en redes sociales.

En ese periodo, también enfrentó problemas de salud mental y pasó por rehabilitación. Tras superarlo, retomó la cocina y la creación de contenido, descubriendo que lo hacía verdaderamente feliz y que podía convertirse en algo más grande que un simple pasatiempo.

Temas

Facebook

Instagram

California

Youtube

TikTok