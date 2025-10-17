Muere el hermano de Blanca Cuesta, la esposa de Borja Thyssen Rafael Cuesta, de 56 años, no ha podido superar una dura enfermedad que le diagnosticaron en el último año

El Norte Viernes, 17 de octubre 2025, 20:00

Blanca Cuesta, esposa de Borja Thyssen, está atravesando uno de sus momentos más delicados, debido al fallecimiento de su hermano Rafael, a los 56 años tras una larga enfermedad.

La triste noticia llegaba una semana después de que ver a Blanca y Borja en la exclusiva boda de Francesca Thyssen-Bornemisza y Markis Reymann. Un duro golpe para la familia de Blanca Cuesta, que desde que a Rafael se le diagnosticó la enfermedad ha estado a su lado, y que finalmente ha fallecido este jueves, según ha avanzado Vanitatis.

«Lo peor es contemplar el sufrimiento de un hijo cuando ya no existe esperanza y la ciencia médica no puede hacer nada más«, ha expresado un familiar cercano al citado medio. La madre, Heidi Unkhoff, enfermera de profesión, ha mostrado su agradecimiento por los mensajes de apoyo: «Agradezco las palabras de ánimo. Las necesitamos porque es muy duro. Es irracional ver morir a un hijo». Es importante recordar que la familia Cuesta Unkhoff está estrechamente vinculada al mundo de la salud: el padre de familia, Miguel Cuesta, fue cirujano torácico en Terrassa. La madre, como decíamos, enfermera.