Muere a los 61 años Pamela Bach-Hasselhoff, exmujer del actor David Hasselhoff

La actriz Pamela Bach-Hasselhoff, exmujer del famoso actor de televisión David Hasselhoff, se ha suicidado a los 61 años con un arma de fuego. El medio de comunicación estadounidense TMZ publicó una noticia en la que aseguraba que su familia, que llevaba varios días sin saber nada de ella, acudió a su casa de Los Ángeles donde la encontraron muerta.

David Hasselhoff, con quien estuvo casado desde 1989 hasta 2006 y cuyo divorcio se prolongó hasta 2017, escribió un comunicado en el que aseguraba que su exmujer aún era parte de la familia. «Nuestra familia está terriblemente entristecida por el reciente fallecimiento de Pamela Hasselhoff. Agradecemos las muestras de amor y apoyo durante este tiempo tan difícil pero pedimos privacidad para el luto y mientras gestionamos este momento tan difícil» escribió.

Pamela Bach-Hasselhoff nació el 16 de octubre de 1963 en Oklahoma (Estados Unidos). Su carrera comenzó muy pronto, cuando era aún una adolescente donde consiguió un papel puntual en la serie 'The Young and the Restless'. El primer papel en el cine fue en 1983 como parte del elenco de 'La ley de la calle', película en la que trabajó con Francis Ford Coppola, uno de los mejores directores en esos años.

