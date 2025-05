Muere la actriz de Mujeres Deseperadas y Doctor en Alaska, Valerie Mahaffey

M. E. G. Sábado, 31 de mayo 2025, 18:53 Comenta Compartir

La actriz de 71 años Valerie Mahaffey ha fallecido en Los Ángeles a causa del cáncer que fallecía según ha anunciado su marido en redes sociales. «He perdido al amor de mi vida, y Estados Unidos ha perdido a una de sus actrices más entrañables. La extrañaremos», dijo su esposo Joseph Kell a declaraciones al Dailymail británico.

Valerie era conocida por sus papeles en Mujeres Desesperadas y Doctor en Alaska. Pero su carrera estaba trufada de apariciones en diferentes series muy populares en EEUU y en su mayor parte, también en España: Perry Mason, Cheers, Mira quién habla, Seinfield, La ley de Los Angeles, Ally Mac Beal, El ala oeste de la Casa Blanca, Ley y Orden, Frasier, CSI, Boston legal, Glee, The man in the high castle, Big sky, El joven Sheldon, United States of Tara, Urgencias y sobre todo, 'Olivia Race' en Criadas y malvadas, 'Alma Hodge' en Mujeres desesperadas y especialmente, su recordado papel en una serie de culto, Doctor en Alaska, dio vida a 'Eve' y que le valió un premio Emmy a la mejor actriz de reparto.

Valería fue una nómada desde su nacimiento. Vino al mundo en Indonesia, pero vivió también en Nigeria, Texas e Inglaterra antes de iniciar su carrera en el teatro de Nueva York. En Broadway, participó en seis obras incluida Drácula junto a Raúl Juliá, y recibió dos premios Obie por sus interpretaciones en Top Girls y Talking Heads. También compartió escenario con Morgan Freeman (Othello) y Tom Hulce (Romeo y Julieta).