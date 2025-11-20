Los Morancos lanzan una puya a los políticos en 'El Hormiguero' Jorge y Cesar Cadaval acudieron al programa de Pablo Motos para promocionar su espectáculo 'Bis a Bis'

Los Morancos acudían este miércoles a 'El Hormiguero' para promocionar su espectáculo 'Bis a bis' con el que estarán en el Teatro Capitol hasta el 30 de noviembre. Antes de comenzar la entrevista, Pablo Motos pidió que «paren las máquinas» para que el público apreciara el cambio físico de César. «Ha perdido 12 kilos», señaló su hermano. «Aparte de mi mujer, mi amiga 'adelguaza' es la que me ha puesto así», añadió el menor de los Cadaval con su característico humor.

Sobre la obra explicaron que «nos queda esta semana y la siguiente». «El viernes a las 18:00, el sábado a las 17:00, y el domingo a las 16:30... No te da tiempo ni a dar un flatito…», añadieron. Por las horas, recomendaron al público no comer bocadillo de chorizo. Jorge apuntó que nunca se ha comido nunca porque no le gustan. «Pues vete al Congreso de los Diputados», tiró su hermano. A lo que el mayor de los Cadaval apostilló «que no digas eso, hay que llamar a las cosas como son, aquello es el circo: fuera están los leones, y dentro hay payasos».

Los Moranos repasaron sus inicios en un tablao flamenco de Madrid cuando no los conocía nadie, hasta llenar el teatro con 'Bis a Bis' durante más de dos años. Después, terminarán el espectáculo en su Sevilla.

Sin embargo, más pronto que tarden, estrenarán otro montaje, cuyos detalles desvelaron en exclusiva en 'El Hormiguero'. En el nuevo espectáculo, 'Bota Antonia', recuperan a sus dos personajes más míticos, el de Omaíta y su hija. Está la cosa tan chunga, que Antonia se presenta a presidenta del Gobierno. Su partido se llama 'SC' (Sentido Común), que es el mayor de los sentidos».