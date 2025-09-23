Monumental bronca entre Gloria Camila y Alejandro Albalá en 'Supervivientes All Stars 2025' La hija de Ortega Cano le llegó a decir a su compañero: «La chulería te la bajas un poquito... bájate un puntito de chulería»

Entre Gloria Camila y Alejandro Albalá no se puede decir que exista la mejor relación. Algo que se ha podido confirmar en unas imágenes inéditas que no se emitieron en la gala de este domingo. En la palapa, ambos 'celebrities' empezaron a echarse en cara su inacción y pasotismo en Honduras. Y en las nuevas imágenes se pudo ver como la cosa fue a más. «La chulería te la bajas un poquito... bájate un puntito de chulería», le pedía la hija de José Ortega Cano. «Dime algo que no hago», le contestaba Albalá.

El concursante le decía que «se cree alguien por ser Gloria Camila». Pero la otra respondía de forma tajante: «me estás dando más importancia tú con mi apellido que yo misma», aseguraba. «Tienes un complejo de inferioridad a mi lado... es la segunda vez que lo sacas», apostillaba.

Alejandro Albalá le comentaba que es ella quien «le intenta hacer diferente en la playa», un reproche que lleva varios días lanzándole. «Eres tú el que vas solo», aclaraba Glori Camila. Sin embargo, el otro le traslada que está equivocada. «La primera que tiene tatuado antisocial en la espalda eres tú», agregaba muy alterado el concursante. «Gracias por fijarte», respondía la otra.

Alejandro Albalá aseguraba que él estuvo de un momento a otro «sentado» tranquilamente. Le indigna que tuviese que escuchar reproches de Gloria Camila en aquél momento. «No has cuidado el fuego...», le habría dicho según explica. «¿Si te levantas tú y está todo apagado que significa? ¿Que no se ha levantado nadie, no?», se cuestionaba dirigiéndose a Playa Caos.