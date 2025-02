Montoya desmiente los comentarios sobre su paso por 'La isla de las tentaciones'

El Norte Martes, 18 de febrero 2025, 11:35 Comenta Compartir

José Carlos Montoya, más conocido por el público de 'La isla de las tentaciones' como Montoya, ha desmentido a golpe de comunicado las informaciones que durante todas estas semanas están saliendo sobre su concurso en el reality de Telecinco. Tras convertirse en el hombre de moda, no hay programa de televisión dedicado al entretenimiento que no incluya al participante entre sus contenidos. Uno de estos espacios es 'Ni que fuéramos' (Ten), en donde colaboradores como Kiko Matamoros han ido presuntamente destripando el final del programa dando a conocer la situación sentimental de las parejas que participan, incluida la de Montoya y Anita. Una información que no sería así, después de lo que el joven ha dicho a sus seguidores y que ha recogido ABC.

Kiko Matamoros revelaba hace unos días que Montoya y Anita habrían salido juntos de 'La isla de las tentaciones'. Así, según el tertuliano del nuevo 'Sálvame', el sevillano a pesar de las infidelidades de su novia habría decidido continuar con su relación. Sin embargo, la información del televisivo no sería así, después de que el propio Montoya haya salido al paso con un vídeo en sus redes sociales desmintiendo lo que se dice de su concurso.

«Por aquí paso, primero, para daros las gracias una vez más por ese cariñito canastero», comienza diciendo el participante de 'La isla de las tentaciones' a sus seguidores. «Y también un mensajito, siempre lo dice el flamenco, de verdad, no echéis cuenta a las noticias falsas que salen que para acá que para allá. Esperarse a los acontecimientos, confiad en el flamenco», manifiesta rotundo Montoya con su habitual buen humor. «Confiad, de verdad, de la buena, nosotros somos muy claros, no echéis cuenta a los bulos y a las cosas que se dicen por todos lados», subraya el concursante.

«Pero, siguiendo claro lo único que puedo decir que os como la cara a todos y que os deseo una semana con mucha salud y que lo paséis muy bien», concluye Montoya en su comunicado.