El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mónica Naranjo con David Broncano en 'La Revuelta'. RTVE

Mónica Naranjo recuerda en 'La Revuelta' su paso por 'La isla de las tentaciones'

La cantante llegó a confesarle a Broncano: «Pensé que me iban a pegar»

El Norte

Martes, 30 de septiembre 2025, 11:42

Mónica Naranjo acudió el pasado lunes, 29 de septiembre, a 'La Revuelta', en una entrevista que prometía sobre todo cuando dijo: «Lo que voy a contar es delicado». La cantante acudió al programa de La 1 para presentar 'Por un Like', su nueva canción, y aprovechó su visita para hablar de su paso como presentadora por 'La isla de las tentaciones'.

«La introdujiste tú en España», comenzó el presentador con el tema. «Si, la primera temporada. Después se quedó Sandra que lo hace maravillosamente bien. Algún día te lo contaré todo lo que pasó allí», le dijo la artista, a lo que Broncano alegó que porqué no lo hacía ya.

Al ritmo del «que lo cuente» por parte del público, Mónica Naranjo arrancó con su discurso: «Pues... a ver, en las primeras temporadas de un reality, lo que mola es que la gente va, pero no saben a lo que van. En esa, la gente iba muy perdida, no sabían qué iba a pasar. Venían muy monos, superdivinos».

«Yo que sé lo que pasa, nunca iría con una pareja», aseguró la intérprete de 'Sobreviviré', a la vez que reconoció al presentador que un día pensó que la iban a «pegar».

«¿Tú sabes lo que es ver de repente unas imágenes y que debajo de esas sábanas se están haciendo una 'chupipaja'?. Y que tú tienes que enseñarle eso al chaval», le explicó Mónica Naranjo a Broncano. «¿Qué pensaste tú?», quiso saber el jiennense. «Que me iban a pegar», respondió su invitada.

La catalana aprovechó la conversación y relató otra de las anécdotas que guarda de las grabaciones del programa: «Me acuerdo que, cuando los separamos entre lágrimas, me fui a control e hicimos una apuesta de a ver quién la liaba antes. Yo no lo dudé, dije ellos. A las 24 horas estaba uno de los tentadores en el jacuzzi con una de las novias. Perdí. Era muy fuerte, estaban desatadas».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Al menos 18 afectados en Valladolid por el cierre por sorpresa de un concesionario de motos
  2. 2 Muere un hombre de 60 años tras caerle un pino en Pedrajas de San Esteban
  3. 3 Viajes gratis en autobús en Castilla y León: consulta las 2.610 rutas de Buscyl disponibles desde este martes
  4. 4

    El fallecido al caerle un árbol en Pedrajas era un exagente forestal de 60 años
  5. 5

    La vacuna contra la gripe en Castilla y León: fecha, grupos de riesgo y todo lo que debes saber
  6. 6

    Muere a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  7. 7

    La Guardia Civil asevera que el atropello mortal de tres camioneros en Tordesillas era «evitable»
  8. 8

    El tercer carril de la A-62 obligará a expropiar 746.000 metros de 257 parcelas
  9. 9 Una acróbata española muere tras caer de un trapecio en un circo alemán
  10. 10 Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy lunes 29 de septiembre de 2025?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Mónica Naranjo recuerda en 'La Revuelta' su paso por 'La isla de las tentaciones'

Mónica Naranjo recuerda en &#039;La Revuelta&#039; su paso por &#039;La isla de las tentaciones&#039;