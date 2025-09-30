Mónica Naranjo recuerda en 'La Revuelta' su paso por 'La isla de las tentaciones' La cantante llegó a confesarle a Broncano: «Pensé que me iban a pegar»

El Norte Martes, 30 de septiembre 2025, 11:42 Comenta Compartir

Mónica Naranjo acudió el pasado lunes, 29 de septiembre, a 'La Revuelta', en una entrevista que prometía sobre todo cuando dijo: «Lo que voy a contar es delicado». La cantante acudió al programa de La 1 para presentar 'Por un Like', su nueva canción, y aprovechó su visita para hablar de su paso como presentadora por 'La isla de las tentaciones'.

«La introdujiste tú en España», comenzó el presentador con el tema. «Si, la primera temporada. Después se quedó Sandra que lo hace maravillosamente bien. Algún día te lo contaré todo lo que pasó allí», le dijo la artista, a lo que Broncano alegó que porqué no lo hacía ya.

"No iría nunca con pareja a La isla de las tentaciones"



La temporada aquella de Estefanía fue legendario. Legendario. #LaRevuelta @monicanaranjo pic.twitter.com/jIpkYqllG6 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 29, 2025

Al ritmo del «que lo cuente» por parte del público, Mónica Naranjo arrancó con su discurso: «Pues... a ver, en las primeras temporadas de un reality, lo que mola es que la gente va, pero no saben a lo que van. En esa, la gente iba muy perdida, no sabían qué iba a pasar. Venían muy monos, superdivinos».

«Yo que sé lo que pasa, nunca iría con una pareja», aseguró la intérprete de 'Sobreviviré', a la vez que reconoció al presentador que un día pensó que la iban a «pegar».

«¿Tú sabes lo que es ver de repente unas imágenes y que debajo de esas sábanas se están haciendo una 'chupipaja'?. Y que tú tienes que enseñarle eso al chaval», le explicó Mónica Naranjo a Broncano. «¿Qué pensaste tú?», quiso saber el jiennense. «Que me iban a pegar», respondió su invitada.

La catalana aprovechó la conversación y relató otra de las anécdotas que guarda de las grabaciones del programa: «Me acuerdo que, cuando los separamos entre lágrimas, me fui a control e hicimos una apuesta de a ver quién la liaba antes. Yo no lo dudé, dije ellos. A las 24 horas estaba uno de los tentadores en el jacuzzi con una de las novias. Perdí. Era muy fuerte, estaban desatadas».