Tim Burton y Monica Bellucci, en una imagen de archivo. EFE

Monica Bellucci y Tim Burton rompen su relación, después de tres años juntos

La expareja ha anunciado su separación «con respeto y profundo cariño»

El Norte

Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:12

Tim Burton y Monica Bellucci sorprendieron a todos con su noviazgo en febrero de 2023, un año después, la actriz protagonizó, junto a Jenna Ortega y Michael Keaton, 'Bitelchús Bitelchús', dirigida por el cineasta estadounidense. Pero tras tres años de noviazgo, los artistas han anunciado su ruptura. «Con mucho respeto y profundo cariño mutuo, Monica Bellucci y Tim Burton han decidido separarse», han dicho en una declaración conjunta a la AFP. El fin a esta historia de amor les llega a los 67 años, en el caso de Burton, y a los 60, en el de la intérprete.

Lo cierto es que su relación comenzó hace casi 20 años cuando se conocieron por primera vez en la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes de 2006. En aquel momento, Burton estaba con Helena Bonham Carter y Bellucci con Vincent Cassel. Pero no fue hasta octubre de 2022 cuando ambos se reencontraron en el Festival de Cine Lumière de Lyon, donde Bellucci le entregó a Burton el Premio Lumière por su trayectoria. Tras este reconocimiento, desataron rumores de noviazgo. Entre medias fue cuando Bellucci fue elegida para su papel en la secuela de Bitelchús, en cuyo estrenó en el Festival de Cine de Venecia en 2024 volvieron a posar juntos.

