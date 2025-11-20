El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Miss Jamaica, Gabrielle Henry. Instagram

Miss Jamaica, evacuada en camilla durante el certamen de Miss Universo

La modelo sufrío una aparatosa caída en el desfile

El Norte

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:53

Miss Jamaica, Gabrielle Henry, cayó desplomada al suelo durante la celebración del certamen de Miss Mundo, según informa Jorge Arena. Algunas informaciones apuntan a un agujero que había en el escenario, pero lo cierto es que la joven, que era una de las favoritas a ganar el concurso y que ahora no se sabe si podrá estar en la final, fue evacuada al hospital.

Más allá del accidente de Miss Jamaica, en el último evento del certamen se ha visto a las misses en el desfile de trajes típicos. Ha habido vistosos y originales vestidos, siempre rindiendo homenaje a sus culturas. Pero, como no podía ser de otra forma, también hubo una anécdota, ya que la delegación de Miss Noruega rindió tributo a uno de sus productos estrella: el salmón noruego. Su representante acaparó todas las miradas de este desfile.

Escándalos

Los escándalos no dejan de sucederse en esta edición de Miss Universo. En las últimas horas dos jueces han renunciado y han llegado a acusar a los organizadores del certamen de amañar el proceso de selección. Estas renuncias llegan días después de la otra gran polémica, cuando el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International (MGI) y director regional en Asia de Miss Universo, insultó a concursante mexicana, Fátima Bosch, por no acudir a una sesión para grabar un 'spot' publicitario. Bosch lo dijo alto y claro: «Yo no soy una muñeca». La mexicana tuvo el apoyo de otras compañeras, como las representantes de Bahamas, Armenia, Cabo Verde y Palestina, que se plantaron ese mismo día.

