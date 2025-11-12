Miri Pérez-Cabrero se reúne con sus padres, tras su paso por 'Supervivientes All Stars' La finalista del reality de supervivencia ha compartido imágenes de este precioso momento que ha vivido junto a sus padres

Miri Pérez-Cabrero, finalista de 'Supervivientes All Stars', ha compartido a través de Instagram la reunión familiar de la que ha disfrutado junto a su padre y su madre, que se divorciaron cuando él expresó su verdadera orientación sexual. Una cita improvisada que ha llenado de felicidad a la barcelonesa, de 31 años, que se siente muy afortunada de la familia que tiene.

Para hacer partícipes a sus seguidores, con los que tiene una relación de lo más estrecha, Miri Pérez-Cabrero ha compartido imágenes de este precioso momento que ha vivido junto a sus padres.

El reencuentro

«Reunión familiar improvisada», escribe la actriz, chef y creadora de contenido junto a un vídeo en el que les vemos a los tres reír y mirarse con infinita ternura mientras comparten confidencias. Una cita que surge de forma casual y de la forma más curiosa. Según cuenta Miri Pérez-Cabrero, ella, en primer lugar, había escrito a su hermana «para saber qué hace y comer con ella».

Su hermana le dice que vale, que vaya a su casa, «pero rápido», que tiene cosas que hacer y se quiere dormir la siesta. «Mi padre me escribe a mí para saber qué hago y mi madre escribe a mi padre para saber qué hace. Acabamos todos en casa de mi hermana», cuenta la finalista de 'Supervivientes All Stars', que se ríe con el desenlace final: su hermana no se echa la siesta. «La historia de mi vida», bromea.

En cambio, terminan horneando galletas con los cuatro ingredientes que tienen por casa. «He podido hacer lo que he podido», señala la influencer, que ha utilizado azúcar moreno, azúcar glass, harina, huevo, mantequilla y, sobre todo, mucho amor.