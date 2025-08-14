Miri Pérez-Cabrero aclara su relación con Froilán

El Norte Jueves, 14 de agosto 2025, 13:23 Comenta Compartir

En el último número de la revista 'Semana', unas imágenes llamaban la atención. En ellas, podía verse a Felipe Juan Froilán, sobrino de Felipe VI, abrazado y en actitud cariñosa con Miri Pérez-Cabrero, conocida para los espectadores de Telecinco por haber sido concursante de 'Supervivientes' en 2024, edición en la que estuvo cerca de llegar a la final.

Al principio, la joven optó por guardar silencio en redes sociales, aunque sí que respondió a la llamada de 'TardeAR'. En tono amable, aseguró que no iba a dar declaraciones acerca de su pillada con el hijo de la infanta Elena. Unos minutos después de la emisión en televisión de su reacción a esa portada, reaparecía en Instagram para revelar por qué este verano está más desconectada de esta red social y, de paso, ha aclarado en qué trabaja y con quién pasa su tiempo cuando se encuentra en Ibiza.

Al parecer, durante el invierno, Miri vive en un apartamento abuhardillado en el centro de Madrid, pero en verano se instala siempre en la isla pitiusa, en la que reside su padre, el afamado escultor Eduardo Pérez-Cabrero, con el que tiene una relación muy estrecha. Precisamente es con él con quien pasa sus días cuando termina de trabajar por las mañanas como chef privado, empleo que desempeña cuando está en la isla.

«¡Entre mucho trabajo, atardeceres y flores he dejado el móvil un poco de lado! Estoy trabajando de chef privada haciendo comidas y desayunos y en cuanto vuelvo de mi día me voy corriendo a la playa con papá para quedarnos ahí hasta ver ponerse el sol por detrás del mar. ¡Soy tan feliz aquí! Ir descalza y bikini all day [todo el día] es mi hábitat», ha escrito, junto a unas instantáneas en las que posa junto a su padre en la playa para demostrar que él es su compañero en las tardes cuando ya no está trabajando.