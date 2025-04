Milei pone fin a la relación con su novia, la exvedette 'Yuyito'

El Norte Martes, 22 de abril 2025, 11:55 Comenta Compartir

Amalia González, conocida como 'Yuyito', ha anunciado este lunes en televisión su ruptura con Javier Milei, presidente de Argentina, de 54 años. El anuncio se ha producido durante su aparición en el programa 'Empezar el día', espacio que presenta, donde ha desvelado que se trata de algo «consensuado». «Estamos perfectamente bien, en perfectas condiciones de relación, pero hemos tomado esta decisión con dignidad, entereza y madurez», explicaba la comunicadora de 65 años durante su aparición.

Según ha explicado 'Yuyito', ha querido contarlo de la misma manera que hace un año habló de que estaban juntos. Sin embargo, no estaba dispuesta a dar «ningún tipo de explicación». «Ha sido una hermosa relación, agradecida a Dios por eso y agradecida por lo que viene, por lo que Dios tiene para mi vida, que ya puedo vislumbrar que me va a dar mucha felicidad», finalizó.

Nueve meses de relación

En agosto de 2024, Amalia y Javier hicieron pública su relación, aunque ya se habían dejado ver juntos un mes antes. Desde entonces han ido compartiendo imágenes varias de su historia de amor en sus redes sociales, en donde no faltaban declaraciones de amor. Dijeron que estaban enamorándose y no tuvieron problema en darse un beso ante el público de un evento en el Palacio Libertad. Sin embargo, no han sido pocas las veces que se cuestionaba lo que realmente ocurría entre ellos. En noviembre, mismamente, muchos apuntaron a una crisis en su romance mientras el líder político se encontraba de viaje en Estados Unidos, pero 'Yuyito' lo desmintió. Poco después volvió a ocurrir porque la presentadora dejó brevemente de seguir en redes sociales a su pareja.

Algunos medios argentinos incluso especularon que 'Yuyito' habría tenido un ataque de celos ante el último encuentro de Milei con Giorgia Meloni. Sin embargo, a la mañana siguiente del escándalo y las especulaciones, la presentadora volvió a seguir a su pareja en redes sociales.

Amalia González 'Yuyito' es una exvedette que triunfó especialmente entre los años 80 y 90 en cine y televisión. Fue madre junto a Guillermo Coppola, mánager de Maradona, pero en 2005 abandonó el mundo del espectáculo tras tener un despertar religioso. Estudió la carrera de periodismo y decidió reorientar su profesión para centrarse en el papel de presentadora televisiva.

Milei y 'Yuyito' coincidieron en un evento social aunque ya se habían conocido previamente. El líder político había estado en el programa de la presentadora, pero por aquel entonces todavía estaba saliendo con Fátima Florez. Cuando volvieron a encontrarse «fue una conexión instantánea», explicaron fuentes cercanas.

