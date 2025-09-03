Miguel Torres tiene un objetivo claro en 'Masterchef Celebrity 10' l exfutbolista ha realizado unas sorprendentes declaraciones sobre su relación con Paula Echevarría y su deseo de superar a David Bustamante en el talent culinario

El Norte Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:26

Miguel Torres ha iniciado su participación en 'MasterChef Celebrity 10' con una confesión un tanto sorprendente. El exfutbolista, pareja de Paula Echevarría ha reconocido que su objetivo es superar a David Bustamante, exmarido de la actriz y también exconcursante del talent. «Mi objetivo es hacerlo mejor que él, porque yo cocino habitualmente en casa», afirmó con naturalidad. «Me gustaría quedar mejor que David, por supuesto. Ese es el reto mío del programa».

A pesar de su afirmación, ha querido dejar claro que no hay rivalidad personal, pero sí una motivación extra para destacar en el concurso.

Su relación con Paula

Más allá de la cocina, Miguel Torres ha hablado de los inicios de su relación con Paula Echevarría. «La conocí diez años antes, cuando David me llamó para hacer un videoclip», recordó, en referencia al tema 'A contracorriente'. Tras aquella coincidencia profesional, sus caminos se separaron hasta que, una década después, se reencontraron. «Yo seguí mi vida, me casé y me separé... Y diez años después me encontré con Paula y hasta hoy».

Miguel quiso despejar cualquier duda sobre el momento en que comenzó su noviazgo con la actriz: «Ella acabó con David un año antes. Yo no me dedico a destrozar relaciones». Con esta frase, el exfutbolista zanjó los rumores que durante años han rodeado su historia de amor con Paula.

Miguel también compartió detalles íntimos sobre cómo se gestó su relación. «Vivíamos a distancia, estuve 3 o 4 meses hablando con Paula por teléfono. Nos hicimos novios por teléfono y lo último que hicimos fue darnos un beso», confesó entre risas. La distancia no fue un obstáculo, y pronto tomaron decisiones importantes, como el traslado de Miguel a Madrid y su retirada del fútbol profesional.

«Dejé el fútbol porque tenía en mente formar una familia con Paula en Madrid, volver a mi ciudad después de tantos años», explicó. Hoy, tras siete años de relación y un hijo en común, asegura que no se arrepiente: «El resultado es un niño precioso que tenemos... Creo que no tomé una mala decisión».

En lo doméstico, Miguel también ha revelado cómo se organizan en casa. «Le hago la comida a mi hijo porque Paula no cocina nada, no le interesa», comentó con humor. Aunque reconoció que su pareja es «muy resolutiva» y que podría engancharse a la cocina si se lo propone. «Igual me libera de la responsabilidad», añadió entre bromas.