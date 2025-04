Mick Jagger, de 82 años, y su novia, de 37, prometidos oficialmente

El Norte Lunes, 14 de abril 2025, 12:54 Comenta Compartir

Mick Jagger y su novia Melanie Hamrick, 45 años más joven que el cantante, están prometidos. La ex bailarina de 37 años lo ha confirmado así en una entrevista con la publicación 'Paris Match': «Llevamos comprometidos dos o tres años». Sin embargo, añadiendo que ella y Jagger, de 81 años, no tienen aún trazados los planes de boda. «Quizá algún día nos casemos, quizá no. Somos tan felices en nuestra vida actual que me daría demasiado miedo cambiar algo», dijo.

También habló del secreto de su relación: «Intentamos apoyarnos mutuamente, estar ahí el uno para el otro y asegurarnos de que todo el mundo es feliz. Eso es lo único que me importa y por lo que me esfuerzo». Hace un par de dos años, Hamrick habló a 'People' sobre un anillo de compromiso que el cantante le regaló cuando se publicó su primera novela 'First Position', mostrándose tímida sobre el significado de su enorme diamante. «Quiero decir, tengo que reírme porque ¿Mick me dio el anillo? Sí. ¿Es para ese dedo? Sí. Pero somos como adolescentes cachondos que nos hacemos regalos... En mi mente, es un anillo de promesa. Seremos inmaduros y lo llamaremos anillo de promesa».

Juntos desde 2014

Hamrick y el cantante de los Rolling Stones se conocieron en febrero de 2014 cuando ambos estaban de gira por Japón: él con los Stones y ella con el American Ballet Theatre. Hamrick y sus amigos conectaron con Jagger entre bastidores en un concierto de los Rolling Stones, y tal como ella ha relatado a 'Paris Match', «tal vez una chispa, pero nada increíble, como: «Vamos, te dejaré alucinada y viajaremos por el mundo». Ni siquiera intercambiamos números de teléfono. En aquel momento, yo no tenía pareja, pero él sí».

Su affaire arrancó cuatro meses después, cuando Jagger la invitó a reunirse con él en Zúrich,y en 2016 dieron la bienvenida al octavo hijo de Jagger, Deveraux Octavian Basil, que heredó los genes de bailarín de sus padres. «Baila muchísimo», dijo Hamrick a The New York Times en 2019 sobre Deveraux. «Todavía no lo tengo en clases. Toca el ukelele y se inventa canciones. Tiene el gen. Definitivamente. Tengo muchas ganas de que haga claqué. ¿Para que un niño haga ruido con los pies? Le encantan las clases de música».

Jagger y Hamrick colaboraron en el ballet Porte Rouge en 2019, en el que la música de los Rolling Stones se combinaba con la coreografía de Hamrick. Ella dijo que «se divirtieron mucho trabajando en él» y que le gustaría colaborar de nuevo... pero sin pasarse. «He estado trabajando por separado. Personalmente, lo prefiero porque así es más divertido. Estamos en carreras tan similares, para mantenerlo por separado es mejor. Trabajas con esa persona todo el día y luego estás con ella por la noche. Es como, demasiado el uno del otro. Y entonces es bueno tener opiniones externas, alguien que no está en esto contigo. Pueden darte consejos realmente sólidos. Así que prefiero la separación del trabajo».