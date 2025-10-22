Michelle Jenner sigue sin responder a las preguntas clásicas de 'La Revuelta'

El Norte Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:58 Comenta Compartir

Michelle Jenner tras su visita de este martes, 21 de octubre, a 'La Revuelta' ha pasado a formar parte del club de ilustres entrevistados que han ido más de cinco veces al programa de David Broncano. La actriz ha acudido, en esta ocasión, para presentar su nueva serie de terror, 'Dime tu nombre'. Además, como en ocasiones anteriores, se mantiene firme a la hora de esquivar Las preguntas clásicas. Sin embargo, sí ha dado detalles sobre su gusto por los sustos y ha aportado pruebas de aquel que recordó Eduardo Noriega en su visita al programa: «Me gusta mucho dar sustos», ha reconocido.

Su vida privada

Aunque su salto a la fama fue gracias a su papel de Sara en 'Los hombres de Paco', de la que se cumple este año el 20º aniversario, Michelle Jenner empezó a trabajar mucho antes. No obstante, pese a llevar tantos años siendo una figura pública tan popular, la actriz ha protegido cuidadosamente su vida privada. La actriz ha explicado que prefiere la tranquilidad porque «una cosa es el trabajo y otra la vida, que no tiene por qué ser pública. Me gusta conservar un poco el misterio», ha añadido. El mismo motivo por el que, por el momento, continúa sin responder a Las preguntas clásicas de David Broncano.

Eduardo Noriega explicó en su visita a La Revuelta que, en una ocasión, durante el rodaje de la película 'Nuestros amantes', su compañera de reparto Michelle Jenner y una amiga suya se aliaron para darle un susto que le dejó huella durante años. «Está en el top 3 de los sustos que he dado, fue muy gracioso», recordaba la actriz al repasar los detalles de aquella anécdota. Pero esta vez, además, ha traído las pruebas que lo acreditan: la foto y el vídeo en el que su amiga y ella aparecen caracterizadas como las hermanas de la película 'El resplandor', y el contraplano en el que se muestra la reacción espontánea y de miedo genuino de Eduardo Noriega.