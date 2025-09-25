Michael Rapaport responde a Javier Bardem tras mostrar su apoyo a Palestina en los Emmy El actor español señaló que él personalmente no iba a trabajar con alguien que apoye el genocidio de Israel en Gaza

El Norte Jueves, 25 de septiembre 2025

Javier Bardem decidió apoyar al pueblo palestino y condenar «el genocidio de Israel en Gaza», en la gala de entrega de los Emmy. Un acto reivindicativo que no tardó en hacerse viral y que ahora ha respondido el actor Michael Rapaport. «Hay que denunciar lo urgente, el genocidio de Israel en Gaza. La Asociación de Escolares Internacional ha declarado un genocidio lo que está sucediendo en Gaza y por eso tenemos que llamar al bloqueo comercial, diplomático con Israel», dijo el actor durante su paso por la alfombra roja.

Bardem también señaló que él personalmente no iba a trabajar con alguien que apoye el genocidio de Israel en Gaza. «No puedo trabajar con alguien que justifica o apoya el genocidio. Es así de simple».

Por su parte, Michael Rapaport, actor y cómico le ha respondido con un vídeo difundido en su perfil de TikTok. En referencia a esas palabras del español sobre que no trabajará con quién apoye a Israel, el estadounidense pregunta que qué pasa con él, que apoya a Israel de forma total y completa. «¿Qué pasa si alguien como yo, que apoya completamente a Israel, que Israel haga todo lo que pueda para recuperar a su gente y proteger la soberanía de Israel? ¿Puedo trabajar contigo, Javier Bardem? ¿Joaquin Phoenix?», ha empezado diciendo.

«Porque así funciona en mi negocio. Voy a ser claro. Es como un pedestal. Digamos que Joaquin Phoenix y el gran Javier Bardem están haciendo una película de policías en Nueva York, son las estrellas, y hay un papel secundario para otro policía. Un tipo alto, de 1,90, guapo, rubio, ojos verdes. Tiene 55 años, un poco de canas, pero sigue siendo atractivo, alguien como Michael Rapaport», ha dicho.