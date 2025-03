Mensaje de Frank Cuesta para Cristina Seguí y su amigo Chi: «No me vuelvas a amenazar»

El Norte Viernes, 7 de marzo 2025, 12:56 Comenta Compartir

Las redes sociales se han llenado de especulaciones sobre quién podría ser la persona o personas que están detrás de la denuncia contra Frank Cuesta por presunta posesión ilegal de animales salvajes protegidos en su Santuario Libertad. A través de un vídeo publicado en su canal de YouTube, el naturalista ha pedido una tregua para que dejen de especular sobre su vida y ha vuelto a dejar en claro que no cree que ni Yuyee Alissa ni su pareja, estén detrás de esto.

Cuesta reveló que este miércoles recibió la visita de agentes de inmigración, quienes acudían para «comprobar que la visa de Paloma estaba bien» y resaltó que las autoridades ya habían realizado dicho trámite cuando acudieron por primera vez al santuario tras recibir otra denuncia anónima. «Hasta ellos han dicho que está pasando algo raro aquí», aseguró dando a entender que podría tratarse de un complot para desprestigiar su imagen. A raíz de lo ocurrido, han saltado dos nuevos nombres en medio de esta polémica: Cristina Seguí, cofundadora de Vox, y Chi, uno de sus mejores amigos.

«La relación que yo tenía con Cristina Seguí era buena, hemos sido muy amigos. Para la gente que especula por ahí: hemos sido muy amigos. Ese es el título de la relación que yo tenía con Cristina Seguí: muy amigos. Nos lo hemos pasado muy bien grabando, nos lo hemos pasado muy bien viendo bichos, hemos viajado a sitios», explicó el herpetólogo. Además, comentó que tras su detención, recibió un correo de Seguí en el que habría puesto «amenazas de denuncia»: «Pero Cristina, no me vuelvas a amenazar en tu vida. Si me quieres poner esa querella, me la pones. No vamos a volver a ser amigos, así que tú en tu casa y yo en la mía», zanjó.

Por otro lado, Cuesta se dirigió directamente a Chi, quien nunca se dejó ver en pantallas y a quien incluso Frank pensó en dejarle el Santuario: «Eres libre» de denunciarme, aseguró el naturalista, quien siempre intentó proteger su identidad. «Conozco tu nombre y apellidos de milagro. He cortado vídeos y directos porque a lo mejor se te veía un tatuaje o se te veía un poco de la cara porque sabía lo importante que era para ti el anonimato y ahora me encuentro con que estás amenazándome», reveló.

Tensión con Chi

Frank también reveló las intenciones de Chi sobre hacer su propio Santuario y dijo que: «Este sitio era para ti y si se te quita esa idea de la cabeza de hacer tu propio Santuario, que es la mayor estupidez que has dicho en tu vida, seguramente podrías estar tú aquí porque yo me piro y no hay nadie mejor que tú para llevarlo». Visiblemente afectado, el extenista culminó su mensaje recordando lo importante que él fue en su vida: «Puedes pensar en destruirme, que salga la verdad que la alfombra está llena de mierda como dices, que nos conocemos desde hace 10 años y eres la persona con la que más tiempo he pasado, eres el único amigo que tengo o que he tenido y me vas a venir con mierdas...».

En medio de esta polémica, Frank Cuesta ha pedido que se deje de especular sobre su vida personal: «Os pediría a todos los canales de salseo que me dierais una tregua de por lo menos una semana y que dejéis de especular con mi vida privada. Lo que les he dicho a estas personas ahí lo dejo, pero necesito paz en mi cabeza. Eso sí, si hay que ir a la guerra, se va con todo», concluyó.