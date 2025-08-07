Mensaje de Alessandro Lequio a Carmen Borrego: «Cuidarse no es un capricho, es salud» El colaborador del programa 'Vamos a ver' ha interrumpido sus vacaciones para intervenir telefónicamente en el espacio y defender la importancia de cuidarse, especialmente a medida que pasan los años

Alessandro Lequio ha sido fotografiado durante sus vacaciones en la playa, luciendo un espectacular torso y marcados abdominales. Como era de esperar las imágenes no han tardado en generar comentarios en 'Vamos a ver', el programa en el que colabora habitualmente.

Precisamente, ha sido Carmen Borrego quien ha puesto en tela de juicio la espontaneidad del reportaje, asegurando que se trata de un «posado pactado» y no unas simples instantáneas al natural. Lequio, lejos de dejar pasar la polémica, ha decidido interrumpir sus días de descanso para intervenir en directo a través de una llamada telefónica y aclarar la situación.

«Bueno, ya lo han visto», comenzaba el italiano con su habitual sentido del humor. «He salido en traje de baño, en una revista. Yo lo llamo traje de baño y no bañador porque bañador suena más a algo para vestir. Y no, no, Carmen, no es un posado pactado», respondía tajante a las insinuaciones de su compañera.

Más allá del debate mediático, Lequio ha querido aprovechar la ocasión para lanzar un mensaje sobre la importancia de cuidarse, especialmente a medida que pasan los años. «A mi edad, estar en forma no es una cuestión de vanidad, es una cuestión de salud y de respeto por uno mismo. No se trata de lucir un cuerpo perfecto, sino de tener un cuerpo que nos permita seguir viviendo con energía», confesó.

El ex de Ana Obregón, que asegura haber practicado deporte desde que era niño, subraya que el cuidado personal «no es un capricho», sino una manera de agradecer al cuerpo todo lo que ha hecho y de estar preparado para lo que aún está por venir. Una reflexión sincera que trasciende la simple anécdota del posado y conecta con muchos de sus seguidores.

Así, Alessandro Lequio aprovecha su momento no solo para presumir de físico, sino también para lanzar un mensaje de autocuidado, motivación y bienestar a todas las edades.