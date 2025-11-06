El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Meghan Markle. EFE

Meghan Markle regresa a Hollywood con el apoyo del Príncipe Harry

La duquesa de Sussex regresa a los platós con un pequeño papel en una comedia romántica, casi una década después de abandonar 'Suits'

El Norte

Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:04

Comenta

Meghan Markle se despedía de las cámaras tras abandonar la serie 'Suits', la ficción que la lanzó al estrellato. Desde entonces ha pasado por una boda real, dos hijos, un exilio voluntario de la monarquía británica y varios proyectos mediáticos con resultados desiguales. Ahora, la duquesa de Sussex ha decidido regresar a sus raíces interpretativas, y lo ha hecho de la forma más discreta posible…

Según reveló 'The Sun', Meghan ha sido vista en el set de rodaje de la película 'Close Personal Friends', producida por Amazon MGM Studios y dirigida por Jason Orley, responsable de comedias con un tono fresco y generacional. El proyecto, que tiene lugar en Pasadena, reúne a un reparto de lujo encabezado por Brie Larson, Lily Collins, Jack Quaid y Henry Golding.

Una fuente cercana al proyecto confirmó a la publicación estadounidense que «Meghan ha estado hoy en el plató. Tiene un papel pequeño. Parecía muy relajada y feliz. Se presentó a todo el mundo y se mostró muy simpática y cercana». El filme, que narra la historia de dos parejas —una famosa y otra anónima— que se conocen en Santa Bárbara y entablan una amistad inesperada, aún no tiene fecha de estreno, pero ya se ha convertido en uno de los proyectos más comentados en Hollywood por la inesperada participación de la duquesa.

Otra fuente, citada por medios británicos, subraya la importancia del paso que Markle ha decidido dar: «Este es un momento muy importante para Meghan y supone su vuelta a lo que realmente le gusta hacer. Ha recibido muchas ofertas, pero esta le ha parecido la adecuada. Es la forma que tiene de regresar poco a poco y así ver si le gusta volver al plató».

El Príncipe Harry, según las mismas informaciones, estaría encantado con la decisión de su esposa. «La apoya mucho y solo quiere que haga lo que la haga feliz», aseguran. No en vano, ambos atraviesan un momento de redefinición profesional tras el fin de sus grandes acuerdos con Spotify y Netflix.

Renacer en Hollywood

Con este nuevo papel, Meghan Markle parece dispuesta a recuperar una parte de su identidad profesional. «Todos los que participan en el proyecto están tremendamente emocionados y han jurado mantener en secreto su participación», comentó una fuente del estudio.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un hombre al caer desde un séptimo piso en Huerta del Rey
  2. 2

    Los inesperados aliviaderos de agua del Arco de Ladrillo
  3. 3

    El viento derriba dos arcos de luces de Navidad en Valladolid: «De repente hemos oído un golpe salvaje»
  4. 4

    La tormenta deja un reguero de balsas por todo Valladolid y obliga a cerrar el Campo Grande
  5. 5

    Revientan las ventanillas de varios coches en Fuente Berrocal para «robar llaves de chalés»
  6. 6 Detienen a un joven en Valladolid por engañar a un niño de ocho años para obtener fotos íntimas
  7. 7

    Un vendaval daña los tejados de varias casas de Valdenebro de los Valles
  8. 8 Valladolid, a cinco horas de París en AVE y a cuatro de Lisboa con la propuesta de Bruselas
  9. 9

    El fallecido en un accidente laboral trabajaba en la instalación de placas solares
  10. 10

    Las obras cortarán mes y medio las calles Estación y Vía y suprimirán un centenar de aparcamientos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Meghan Markle regresa a Hollywood con el apoyo del Príncipe Harry

Meghan Markle regresa a Hollywood con el apoyo del Príncipe Harry