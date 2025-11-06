Meghan Markle regresa a Hollywood con el apoyo del Príncipe Harry La duquesa de Sussex regresa a los platós con un pequeño papel en una comedia romántica, casi una década después de abandonar 'Suits'

Meghan Markle se despedía de las cámaras tras abandonar la serie 'Suits', la ficción que la lanzó al estrellato. Desde entonces ha pasado por una boda real, dos hijos, un exilio voluntario de la monarquía británica y varios proyectos mediáticos con resultados desiguales. Ahora, la duquesa de Sussex ha decidido regresar a sus raíces interpretativas, y lo ha hecho de la forma más discreta posible…

Según reveló 'The Sun', Meghan ha sido vista en el set de rodaje de la película 'Close Personal Friends', producida por Amazon MGM Studios y dirigida por Jason Orley, responsable de comedias con un tono fresco y generacional. El proyecto, que tiene lugar en Pasadena, reúne a un reparto de lujo encabezado por Brie Larson, Lily Collins, Jack Quaid y Henry Golding.

Una fuente cercana al proyecto confirmó a la publicación estadounidense que «Meghan ha estado hoy en el plató. Tiene un papel pequeño. Parecía muy relajada y feliz. Se presentó a todo el mundo y se mostró muy simpática y cercana». El filme, que narra la historia de dos parejas —una famosa y otra anónima— que se conocen en Santa Bárbara y entablan una amistad inesperada, aún no tiene fecha de estreno, pero ya se ha convertido en uno de los proyectos más comentados en Hollywood por la inesperada participación de la duquesa.

Otra fuente, citada por medios británicos, subraya la importancia del paso que Markle ha decidido dar: «Este es un momento muy importante para Meghan y supone su vuelta a lo que realmente le gusta hacer. Ha recibido muchas ofertas, pero esta le ha parecido la adecuada. Es la forma que tiene de regresar poco a poco y así ver si le gusta volver al plató».

El Príncipe Harry, según las mismas informaciones, estaría encantado con la decisión de su esposa. «La apoya mucho y solo quiere que haga lo que la haga feliz», aseguran. No en vano, ambos atraviesan un momento de redefinición profesional tras el fin de sus grandes acuerdos con Spotify y Netflix.

Renacer en Hollywood

Con este nuevo papel, Meghan Markle parece dispuesta a recuperar una parte de su identidad profesional. «Todos los que participan en el proyecto están tremendamente emocionados y han jurado mantener en secreto su participación», comentó una fuente del estudio.