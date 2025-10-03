La medallista olímpica Alysha Newman, modelo de una web de contenidos para adultos La canadiense consiguió el bronce en la prueba de salto con pértiga en París 2024

La atleta canadiense Alysha Newman se colgó la medalla de bronce en la final de salto con pértiga en los Juegos Olímpicos de París 2024, cuya ceremonia de clausura se celebra este domingo, por detrás de la australiana Nina Kennedy, oro, y de la estadounidense Katie Moon, plata. Pero, al margen de su carrera deportiva, Newman, de 30 años, es modelo a tiempo parcial de una conocida web de contenido para adultos. Un segundo empleo que le ha costado muchas críticas y que ahora ha salido a defenderse.

«Con lo que publico, tienes que iniciar sesión para descubrirlo, gano dinero. Me da confianza y me siento cómoda con ello», afirmó al diario alemán 'Bild'. En dichas declaraciones, de las que se hace eco Marca, la atleta de Ontario añadió que «publico muchos de mis entrenamientos, hablo sobre nutrición y muchos consejos y trucos».

De hecho, la 'reina del salto con pértiga', como ella se autodenomina, concluyó diciendo que «este sitio web me ha conectado con muchos aficionados, más que cualquier otro saltador de pértiga antes. Lo que otros piensen al respecto no me molesta. Soy quien soy y lo hago bien».