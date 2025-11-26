Máxima tensión entre Merchi y David, en el cumpleaños de la hija de Anabel Pantoja Luis Pliego, director de 'Lecturas', ha desvelado el conflicto que marcó la fiesta, mientras el plató de 'El tiempo justo' analiza la mala relación entre la madre de Anabel y su pareja

La hija de Anabel Pantoja, Alba, acaba de cumplir su primer año y lo que apuntaba a ser un bonito día para la familia, acabó convirtiéndose en un reflejo de la mala relación que se vive entre dos de las personas más importantes para la colaboradora: su madre, Merchi, y su pareja, David.

En el programa 'El tiempo justo', el director de la revista 'Lecturas, Luis Pliego adelantó la exclusiva que la revista publica este miércoles y que confirma la relación entre ambos es inexistente y atraviesa un punto de no retorno.

Pliego explicó que, aunque Merchi viaja cada semana a Madrid para ayudar a su hija con la niña, la tensión con David llega hasta tal punto que se organizan para no coincidir bajo el mismo techo. «Lo habitual es que cuando llega David desde Córdoba el fin de semana, Merchi se vaya a Sevilla», desveló.

Pero en esta ocasión, al tratarse del cumpleaños de la pequeña, la madre de Anabel no quiso ni dormir en el piso de su hija y pasó la noche previa en casa de una amiga de la colaboradora.

Durante la celebración, ni se saludaron, no hablaron y no se hicieron ni una sola foto juntos. «Se esquivaron durante toda la fiesta», aseguró Pliego, que apunta a un ambiente tenso que no pasó desapercibido para nadie.

El origen del conflicto

En el mismo programa Antonio Rossi recordó que esta mala relación no es nueva y que todo se remonta al episodio del ingreso hospitalario de la pequeña y la posterior investigación judicial. Según Rossi, la familia responsabiliza a David de parte de lo ocurrido y él, «consciente de ello», habría sido quien impulsó un informe para desacreditar la causa, un documento que firmó él pero no Anabel, lo que habría generado aún más suspicacias.

«Desde entonces la comunicación es nula», sentenció el periodista. El plató coincidió en que, tras casi un año de aquel episodio, llama la atención que la herida no solo no se haya cerrado, sino que parece haberse enquistado.