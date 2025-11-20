Marta Sánchez aparece irreconocible en sus últimas fotos

El Norte Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:21 Comenta Compartir

Marta Sánchez está volviendo loco a Google, hasta tal punto que si le preguntamos por las fotos más recientes de la cantante nos dice que estamos hablando de Malú. Unas imágenes, que la cantante, que cumplió 59 años el pasado mes de mayo, compartía en sus redes sociales y que han suscitado todo tipo de reacciones.

Pero, estas imágenes tienen una explicación y es que Marta Sánchez lanza nuevo trabajo, para el que ya tiene un primer videoclip. En este nuevo disco, repasa ese camino lleno de experiencias vividas en los 40 años de éxitos en los que ha sabido reinventarse, dominar las listas musicales, sobrevivir a cualquier tendencia y, aún así, ser ella misma.

La cantante ya ha grabado este primer videoclip, cuyas imágenes ha querido compartir con sus seguidores a través de su perfil de Instagram. Sin embargo, quizá las reacciones no han sido del todo como la artista esperaba, pues algunos opinan que lleva tanto maquillaje que parece cualquier famosa… Salvo ella misma.

Es tal el cambio de Marta Sánchez en las imágenes que ha compartido que algunos incluso aseguran tener pruebas: ni la inteligencia artificial es capaz de reconocerla. Así lo asegura el usuario @santiliebanarado en la red social Threads, que ha 'demostrado' cómo la IA de Google, que utiliza para reconocer rostros y personas, piensa que Marta Sánchez es Malú.

Cualquier parecido es pura coincidencia, pero sí es cierto que la rubia más famosa de San Antonio de la Florida aparece tan cambiada que se da un aire a cualquiera de las famosas que menciona el usuario. «Qué pena. Recuerdo cuando era joven y ya no es nada la persona que era», lamenta uno. «Es para ti la desconocida», comenta otro, haciendo referencia a uno de sus grandes éxitos, 'Desconocida'.