Marta Riumbau comparte la noticia de la pérdida del bebé que esperaba

La influencer Marta Riumbau ha compartido con sus seguidores de Instagram, la noticia de haber sufrido un aborto del bebé que estaba esperando. A principios de año, la empresaria, de 37 años, se sinceraba sobre sus planes de quedarse embarazada de nuevo.

Marta Riumbau conseguía quedarse embarazada en el primer intento y, tras cumplir este gran sueño de convertirse en madre, no descartaba la opción de darle un hermanito a Julieta. Sin embargo, esta misma tarde ha comunicado una inesperada noticia: ha sufrido un aborto. «Hoy debería haber sido un domingo normal, pero, sin embargo, esta madrugada he sufrido un aborto», comenzaba diciendo la influencer para a continuación entrar en detalles sobre lo que le había ocurrido. Aunque, primero, aclaraba que llevaba seis semanas embarazada, algo que aún no había contado ni siquiera a su familia: «Nadie sabía que estaba embarazada», aseguraba la famosa.

En su comunicado, la creadora de contenido detallaba lo sucedido: «Iba todo bien hasta que a principios de esta semana tuve un sangrado. Me pasó lo mismo con Julieta. Fui a la clínica, me exploraron y estaba todo bien. Y ayer por la noche volví a sangrar». Tras esto, Marta Riumbau volvía a ir a urgencias y, finalmente, regresaba a casa, aunque con muchos dolores.

«Me fui a la cama con tal dolor que dije: esto es imposible que sea algo bueno». Eran como contracciones. De alguna forma yo ya lo sabía, pero tampoco podía hacer nada, me quede dormida con ese dolor», eran las durísimas palabras de la influencer en su vídeo.

Marta continuaba contando su doloroso relato: «Esta mañana me he despertado sin dolores, sin nauseas y me ha salido ir directa a la ducha y... se ha desprendido». Tras explicar los detalles sobre su aborto, la expareja de Diego Matamoros comentaba como se había sentido en esos momentos tan complicados: «Me ha sorprendido la frialdad con la que he actuado. Supongo que por Julieta o porque de alguna forma ya lo sabía, aunque me dijesen que todo estaba bien».

Antes de terminar el vídeo, Marta Riumbau compartía unas sinceras y reflexivas palabras: «No llegue a decir que estaba embarazada, pero creo que esto necesitaba contarlo ahora que aún no lo he procesado porque igual luego ya no puedo. Al final el dolor no es menos dolor si te lo quedas solo para ti».

Finalmente, con su hija, Julieta, en brazos, la empresaria calmaba a sus seguidores y se mostraba fuerte para su bebé, que hace apenas 5 días cumplía un año: «Así que voy a hacer algún plan con Julieta hoy, porque esta es una bolita de un año que me necesita y me va a tener al 100%, y mañana será otro día».

