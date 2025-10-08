Marta Peñate y Tony Spina se convierten en marido y mujer en 'Supervivientes All Stars'

El Norte Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:44 Comenta Compartir

Marta Peñate y Tony Spina, por fin, han celebrado su boda en 'Supervivientes All Stars: Tierra de nadie'. Un enlace que ambos han preparado con mucha ilusión, hasta llegar a darse el 'sí, quiero' en Honduras.

Cuando todo estaba preparado para el enlace, incluido el alcalde que iba a casarles, Marta Peñate ha querido decir algo: «He mentido un poco, he dicho que es por el dinero, pero es por otras cosas. Estoy en proceso muy costoso, el tema del embarazo y demás, me enfoco mucho en eso y no tengo tiempo. Yo sé que a él le hacía mucha ilusión, pero no quería que me saliera mal eso. Sé que es el amor de mi vida y me quiero casar con él y por eso dije: 'lo hacemos de locura aquí en Honduras». Y Tony añadía: «Hemos priorizado otras cosas antes que la boda».

Después de muchas lágrimas de los presentes, sorpresas como la de Gloria Camila cantando una canción de su madre Rocío Jurado o las palabras de sus seres queridos y mucho más, la pareja entonaba sus votos, donde expresaban sus sentimientos. «Estoy tan enamorado y sé que va a ser para siempre, te he elegido como compañera de vida», le decía Tony, lo que provocaba las lágrimas de una Marta que también abría su corazón: «Eres la persona más importante que ha pasado por mi vida, no había conocido el amor hasta que conocí».

El alcalde que oficiaba su boda empezaba la ceremonia con unas palabras: «El matrimonio es una promesa de caminar juntos con la mirada hacia el futuro y el corazón en el presente». Las que emocionaban a la pareja y a los invitados, momento en el que Adara les entregaba los anillos, los que se intercambiaban y se daban el «sí, quiero», el que sellaban con un emocionante beso y mucho cariño, y después del que firmaban los papeles que ya les unen como marido y mujer: «Ahora, sí». Y Marta no dudaba en lanzar su ramo de novia con todos los invitados de boda.

Marta Peñate emocionada

Antes de la boda, Marta Peñate confesaba a Jorge Javier que «no estaba bien» y rompía a llorar: «Estoy contenta, pero emocionada, ahora estoy entendiendo mucho a la gente que se casa». Y contaba que sentía haber traicionado a Tony: «Invité a Noel por el cariño que le tengo por lo que he vivido fuera de aquí, luego me quedé reflexionando y pensé en todas las cosas que le ha dicho a Tony y me sentí mal, a mí no me gustaría que me lo hiciera».

Algo por lo que la colaboradora se enfrentaba al momento de tener que retirar su invitación a Noel a la cara: «Espero que me entiendas, te guardo un cariño, estoy segura de que Tony no te cae bien». Algo a lo que respondía Noel: «Si me cae bien, pero aquí tenemos nuestras diferencias. Si crees que a Tony le incomoda que esté en tu boda, no tengo problema en apartarme, te agradezco que me invitases, pero si va a ser incómodo...». Y ella decidía que no estuviera en su enlace y decidía que Gloria Camila fuera quien le sustituyera: «Me gustaría que estuvieras». Lo que le daba mucha alegría a la concursante.

Mensaje de Oriana Marzoli

Como también vivía un momento amargo al escuchar el mensaje que Oriana Marzoli les había mandado para su boda: «Os deseo una vida llena de amistades, de gimnasio y de cosas que hacer para que no tengáis que estar criticando al resto de los mortales en directo». Entre otras muchas cosas, lo que no gustaba nada a la que iba a casarse instantes después: «Me produce pena que en un día como hoy tengas que mandar un mensaje de reventada y envidiosa porque ya puedes tener un expositor de anillos en tu casa, que ninguno se ha casado contigo».