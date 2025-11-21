Marta López denuncia que ha sido estafada La televisiva desvela que entregó las arras: «para una casa que iba a comprar y el dueño desapareció con el dinero»

Marta López decidió poner a la venta hace unos meses su lujosa vivienda, en una de las zonas más exclusivas de Madrid. Entre los interesados en el inmueble, alguna que otra cara conocida, como la mismísima Alejandra Rubio que llegó a visitar la propiedad de la ex 'gran hermana' hasta en dos ocasiones, pero no ha podido ser. Según ha explicado la hija de Terelu Campos, no le daba «el presupuesto y de momento no va a poder ser».

En estos días, el programa 'El tiempo justo' que presenta Joaquin Prat ha mostrado imágenes del interior de la residencia de Marta y su familia, donde vive ella junto a su marido y sus tres hijos. López ha compartido que lleva unos meses difíciles a cuentas de este tema, porque ella antes de poner en venta su casa actual quería encontrar el sitio al que mudarse con la familia. Encontró algo que le encantó y entregaron el dinero que se acordó en concepto de contrato de arras.

Dueño desaparecido

Tras abonar la cantidad estipulada por ambas partes, el propietario, quien recibió ese dinero, desapareció: «He estado noches sin dormir. Creo que la gente nos ve en la tele y se cree que somos millonarios pero a mi esto me está costando mucho. He tenido que ahorrar durante mucho tiempo, no me he ido de luna de miel, y va y me pasa esto».

Ella decidió poner lo ocurrido en manos de la justicia, porque esa persona no contestaba mensajes ni llamadas, ni rastro de él durante mes y medio. «Al final, como tres meses y pico después, apareció. Dijo que había tenido un problema y me devolvió las arras. Me tenía que haber abonado el doble, pero de verdad, después de lo que había llorado por todo esto, preferí recuperar mi dinero y listo», ha explicado a Joaquín Prat y al equipo de colaboradores del programa.

Este «drama inmobiliario», como los tertulianos han bautizado lo sucedido, ha tenido así un final feliz. Marta López, tras lo sucedido, ha encontrado por fin «la casa de mis sueños» y se ha mostrado pletórica. Reúne, según ha dicho, todo lo que ella pedía y ya han entregado las arras. Todo marcha como esperaba y solo le queda por vender su vivienda actual.

