Mario Suárez y Malena Costa. Europa Press

Mario Suárez y Malena Costa esperan a su tercer hijo

Numerosos rostros conocidos han querido felicitar a la pareja, a través de las redes sociales

El Norte

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:55

Comenta

Mario Suárez y Malena Costa han anunciando en sus redes sociales la noticia de que esperan la llegada de su tercer bebé. «Baby 'M' is coming» se han limitado a escribir junto a una fotografía en la que aparece la familia al completo y un avanzado estado de gestación por parte de la modelo.

Siempre muy discretos con su vida personal pero utilizando las redes sociales para compartir con sus seguidores algunos de los momentos más especiales de su día a día, la pareja ha querido compartir esta bonita noticia con todos sus seguidores entre los que han recibido inmensidad de felicitaciones, también por parte de algunos rostros conocidos. «ENHORABUENA, familia!!!!!» ha escrito Adriana Abenia en la publicación. «Enhorabuena familia!!! Qué maravilla», añadía Paula Ordovás. Desiré Cordero o las influencer Marta Lozano y Teresa Gonzalvo se sumaban a los rostros conocidos que le deseaban toda la felicidad del mundo a la pareja.

Formando una de las parejas más estables del panorama nacional, hay que recordar que Malena Costa y Mario Suárez se convertían en marido y mujer el 16 de junio de 2017 en una divertida ceremonia sorpresa en la que la novia fue la principal sorprendida. Su primera hija, Matilda, llegaba a este mundo en 2016 mientras que su segundo hijo, Mario, lo hacía tan solo un año después. Este tercer bebé llega a la pareja para formar una bonita familia numerosa a la espera de conocer más detalles sobre 'M'.

