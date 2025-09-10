Mariló Montero considera que «todos los presentadores de TVE» son de izquierdas La periodista es una de las concursantes de la décima edición de 'Masterchef Celebrity'

El Norte Miércoles, 10 de septiembre 2025, 18:16 Comenta Compartir

El estreno de 'La Revuelta' no pudo ser mejor para el espacio que dirige Broncano. A punto de igualar a 'El Hormiguero', el factor sorpresa volvió a ser determinante aunque el presentador, en un aire distendido, bromeó sobre que «este año el gobierno nos va a permitir adelantar quién es el invitado».

Después de sumar una nueva incorporación, en este caso el de Candela Peña, como colaboradora del programa, Broncano recibía a Mariló Montero. La concursante de 'MasterChef Celebrity 10' quiso dejar constancia de que va a seguir colaborando con 'Espejo Público' a pesar de su paso por el programa de TVE, como recoge ABC. El jienense sacaba a colación a Ana Rosa Quintana, acordándose de las declaraciones de la presentadora de Telecinco en contra de su fichaje para la cadena pública.

La invitada, además de defender su buena relación con ella, le dio la razón. «Me gustaría fomentar que vivimos en un país con muchos colores ideológicos y nos estamos separando demasiado entre nosotros. Debería haber más corporativismo, libertad de opinión», comenzó alegando.

Una televisión pública unidireccional

«Pero sin amargura», acotaba Broncano. «No creo que Ana Rosa tenga amargura hacia ti, sino al encargo de Pedro Sánchez por construir una televisión pública unidireccional. Esa sería la crítica de Ana Rosa», se justificó. Aunque Montero, como le confirmó al cómico, la comparte. Para demostrar que llevaba razón, la invitada repasó toda la parrilla de Televisión Española desde la mañana a la noche, «todos los presentadores de izquierdas», aseveró. «Sí, la verdad es que Pepe de 'Masterchef' es de Podemos», intervenía Ricardo Castella con sarcasmo.

El conductor de 'La Revuelta', sin embargo, se tomó el intercambio de opiniones muy en serio. «Por ejemplo, por la noche, tú piensas que este programa marca una agenda ideológica o está muy sesgado», dijo por alusiones.

«Yo disfruto vuestra libertad. Eres libre de decir lo que quieras, eso yo lo apoyo y lo subrayo totalmente. Creo que debemos defender la libertad de expresión, la libertad periodística y la libertad ciudadana», expuso Montero. «Todo el mundo tiene un ideología, es transversal a todo. Yo soy una persona de izquierdas, progresista, pero no creo que eso me deba impedir hacer ningún trabajo. Entonces, si no se quiere que condicione nada, tampoco puede condicionar esto», razonó Broncano.

El debate sobre la tauromaquia

«Tendría que haber de todo, porque debe representar a la sociedad completa», insistió la periodista. «Pero la representación del país no depende del presentador, lo que hace en el programa sí que cambia. Y nosotros aquí hacemos una representación, amplia, variada y diversa de lo que es España. Independientemente de mi ideología», puntualizó Broncano, para quien es contradictorio «que haya gente con posiciones muy predominantes sosteniendo que no nos dejan decir nada, cuando se dice con libertad absoluta en programas de máxima audiencia». «El concepto de censura se usa desde sectores que nunca han sido censurados», apostilló.

Siguiendo con el debate, Mariló Montero lamentó que RTVE no dé espacio a «programas culturales como los toros, un arte que nos gusta a mucha gente y suprimidos por partidos políticos a los que no les gusta la tauromaquia», según ella. Ante la argumentación del presentador y de varios espectadores de que se trata forma de maltrato animal, la invitada afirmó que «no lo considero maltrato animal, para mí es arte precioso» y que el toro se extinguiría si no fuera por la tauromaquia.