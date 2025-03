Mariela Garriga se queda en 'shock' al descubrir a los grandes iconos de 'El Hormiguero'

El Norte Miércoles, 5 de marzo 2025, 13:57 Comenta Compartir

Mario Vaquerizo daba las últimas noticias sobre su estado de salud en su reaparición en 'El Hormiguero', donde además hablóde sus nuevos proyectos. El marido de Alaska inauguraba el mes de marzo en el programa de Antena 3 junto al resto de las Nancys Rubias. Cambiando totalmente de tercio, la noche del martes 4 de marzo pasaron por el 'show' de las hormigas moradas las actrices Maribel Verdú y Mariela Garriga, protagonistas de la nueva serie española de Max, 'Cuando nadie nos ve'.

Dirigida por Enrique Urbizu, el thriller llegará a la plataforma el próximo viernes 7. Para abrir boca, Garriga adelantó las claves sobre su personaje, Magali Castillo. «Es teniente de las fuerzas aéreas americanas. Viene a Morón a investigar la desaparición de uno de los informáticos, y la serie trata de cómo la investigación llega a convertirse en algo mucho más grande de lo que piensan».

Maribel Verdú y Mariela Garriga nos presentan su nueva serie, “Cuando nadie nos ve”, que se estrena el viernes en @StreamMaxES #VerdúGarrigaEH pic.twitter.com/MT94cgfUTP — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 4, 2025

Por su parte, Verdú da vida a Lucía, una sargento de la Guardia Civil, «que manda mucho y tiene muy mala leche», apuntó la invitada. «Es un personaje maravilloso, de esos que te regala la vida. Es la persona más desconfiada del mundo, y entonces, cuando ella llega, no se fía. Le pone bastantes pruebas hasta que ya decide que le gusta… A pesar de que come el jamón quitándole la grasa», agregó la actriz en tono sarcástico.

Mariela Garriga y la gastronomía española

Mariela Garriga, cubana residente en Los Ángeles, se disculpó por no saber «que era un crimen» culinario. Motos rompió una lanza a su favor, comentando al respecto que «yo también tuve una época así». No es lo único que le ha sorprendido a la actriz sobre la cultura española. Antes de rodar la serie, no sabía lo que era un bocata.

Tras interrogar a la actriz de 'Misión imposible' sobre los choques culturales entre España y Estados Unidos en lo gastronómico, el presentador quiso averiguar también las diferencias entre el papel de policía y de Guardia Civil, pues Maribel Verdú ha interpretado ambos a lo largo de su carrera. «Bueno, realmente la Guardia Civil está militarizada, así que está todo muy jerárquico. A ver, es un tema delicado, es como un Madrid-Barça…», explicó, con pies de plomo.

El de Requena dejó claro que «nos parecen muy bien todas las fuerzas de seguridad» y dio «las gracias por protegernos». Pero a su vez, les pidió que «no os enfadéis, estamos un programa de entretenimiento». Una vez terminado el alegato, la invitada se atrevió contar que sí, que es muy diferente, además de comentar un curioso detalle sobre el tricornio. «No sabes lo que aprieta y cómo duele».

Fue en ese momento cuando Trancas y Barrancas interrumpieron la entrevista saliendo de su escondite, pillando totalmente por sorpresa a Mariela Garriga, a quien le entró un ataque de risa del 'shock'. «¿Quién me habla? No puedo ser seria con ellas, tengo que ignorarlas», decía, mientras intentaba sin éxito seguir con la entrevista. Con las mascotas más revoltosas de lo normal, incluso Verdú tuvo que ponerse firme con ellas, amenazándolas con «irse a dormir caliente».