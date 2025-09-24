Maribel Nadal, hermana de Rafa, acosada por un alemán que se hacía pasar por el tenista La joven ha estado recibiendo mensajes constantes, durante mucho tiempo, y objeto de persecución en espacios públicos

El Norte Miércoles, 24 de septiembre 2025, 18:03 Comenta Compartir

Maribel Nadal, la hermana de Rafa Nadal, respira tranquila tras años angustiada, debido al acoso que ha sufrido de un hombre alemán que se hacía pasar por el tenista y que la perseguía con mensajes y apariciones en lugares públicos. En las últimas horas, se ha conocido la detención de este hombre por el hostigamiento a la hermana de Rafa Nadal, acoso que acabó en denuncia y que llevó a la Policía Nacional a dotar de protección a Maribel Nadal. Tras meses de investigación, finalmente se han recabado las pruebas suficientes y el hombre ha confesado los hechos.

El Juzgado de Instrucción de Manacor ha acordado suspender la pena de prisión que pesaba sobre el acosador, aunque sí se le ha impuesto una orden de alejamiento que impide al agresor acercarse a la hermana de Rafa Nadal en lugares públicos o en el ámbito laboral.

Aterrada

«Llegó a un punto en el que Maribel, para llegar a las instalaciones de su trabajo, precisó de ir acompañada por alguien por ese miedo y ese terror que llegó a experimentar porque fue una situación que fue a más con el paso del tiempo», explicaron en 'Espejo Público'.

Maribel Nadal es directora comercial y de marketing en la academia de tenis que fundó el propio Rafa Nadal en Manacor, pero llegó un punto en el que su presencia constante y el miedo se hicieron insoportables. Finalmente, y a raíz de la denuncia y la detención, el hombre de origen alemán ha confirmado los hechos y ha mostrado su arrepentimiento. La hermana de Rafa Nadal solo desea olvidarlo todo cuanto antes.

Hasta el momento, ni Maribel Nadal ni su entorno han querido pronunciarse sobre tan delicado asunto, un conflicto que ha mantenido a la hermana del tenista aterrorizada durante años.

Maribel Nadal estudió Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y posteriormente cursó un máster en Dirección y Gestión del Deporte por la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona. Al finalizar sus estudios, comenzó a trabajar en Londres para el Banco Santander. A ello cabe añadir su faceta como empresaria, pues en el año 2022 lanzó su propia marca, Crabs Company, dedicada a la ropa sport para hombres.

En cuanto a su vida privada, se sabe que durante seis años mantuvo una relación sentimental con Pep Juaneda Grimalt, al que le unía su pasión por el golf. Tras romper con él, se le relacionó con el modelo Javier de Miguel, pero ambos han desmentido que entre ellos existiera una relación sentimental.

Suplantación de identidad

Este episodio coincide con una denuncia que acaba de realizar Rafa Nadal en sus redes sociales. «Hemos detectado junto a mi equipo que circulan en algunas plataformas vídeos falsos generados por inteligencia artificial, en los que aparece una figura que imita mi imagen y voz», ha comenzado.

«En estos vídeos se me atribuyen consejos o propuestas de inversión que no provienen de mí. Se trata de publicidad engañosa. Por favor, tened cuidado: yo no he realizado ni respaldo este tipo de mensajes», ha avisado.