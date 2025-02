Marian Rojas Estapé silencia a Pablo Motos en 'El Hormiguero'

El Norte Miércoles, 12 de febrero 2025, 11:09 Comenta Compartir

Marian Rojas Estapé, psiquiatra y divulgadora, ha visitado por primera vez 'El Hormiguero' para promocinar su último libro 'Recupera tu mente. Reconquista tu vida'. Durante su charla con Pablo Motos, ha hecho una importante pregunta al presentador.

Tras las obligadas presentaciones, Motos invitaba a Rojas a que aprovechara su aparición en el espacio de Antena 3 para darles a los espectadores una serie de herramientas para poder afrontar la vida. «Todo el mundo no se puede pagar una terapia, pero podemos hacer hoy una terapia gratuita», aseveraba el de Requena.

Al escucharle, la psiquiatra le hacía una importante pregunta a Pablo Motos: «¿Has ido a terapia?». El presentador se quedaba unos segundos en silencio, sin palabras, sorprendido con la cuestión. Y negaba con la cabeza. «No he ido, pero me la han recomendado», contestaba de forma tajante. Marian Rojas Estapé seguía insistiendo: «¿Te gusta tu voz interior?». Pablo Motos aseguraba que sí y su invitada recalcaba que debido a esa respuesta él no necesitaba ir a terapia.

Pérdida de atención

Marian Rojas Estapé lanzaba además una reflexión sobre el hecho de que ahora al ser humano le cuesta prestar atención. «Todos tenemos los mismos síntomas. Toleramos menos el dolor, el sufrimiento, aburrimiento. Tenemos peor tolerancia, nos cuesta entender al que tenemos enfrente. Todo nos irrita y eso genera un pensamiento polarizado. Eso a nivel familiar, político o económico es complicado porque no se puede empatizar y entender otro punto de vista», contaba la invitada.

«Las drogas históricamente han entrado por la nariz, la boca y las venas. Ahora, entran por los ojos (en referencia a las redes sociales). Lo único que dan sentido a la vida es el amor y el trabajo»

Durante la entrevista, la psiquiatra también ha hablado de cómo la tecnología ha cambiado la forma de comportarse, así como las emociones. De hecho, Pablo Motos explicaba que ahora «nos están manipulando a través de las redes sociales». Ante esto, Marian Rojas ha explicado la manera en la que funciona la dopamina. «Es la sustancia del placer y tiene que ver con la supervivencia. Está en la recompensa, la motivación. Es una sustancia que avisa a las neuronas, el cerebro recuerda lo que le da placer. Esto ayuda a entender el comportamiento humano. Me calma, cuando estoy solo pido comida a domicilio, videojuegos, lo que me calma y excita. Llegaron las drogas y jaquearon este sistema de recompensa. Las drogas históricamente han entrado por la nariz, la boca y las venas. Ahora, entran por los ojos (en referencia a las redes sociales). Lo único que dan sentido a la vida es el amor y el trabajo», expresaba.