María Patiño explica las razones del «fracaso» de 'La familia de la tele'

María Patiño ha acudido al podcast 'Perreando' para reflexionar sobre su carrera televisiva, su vida personal y sus planes de futuro. Aprovechando la ocasión, también ha explicado qué falló en 'La familia de la tele'. «Soy consciente cuando [un programa] es bueno o malo en el momento, eso lo palpas», empieza confesando en el programa, acompañada de su perro Beige. «Cuando no miras el reloj, cuando el público no se duerme, cuando los compañeros pierden el norte, sabes que está pasando algo bueno». Todo lo contrario a lo que sintió durante las entregas de La familia de la tele: «Cuando te aburres dices: 'esto está muerto', y estaba muerto, yo noté que estaba muerto». Preguntada por qué es lo que falló: «El menú que habíamos elaborado no ha gustado. Al programa le faltó algo que es lo más complicado, le faltó alma».

También confesó no haber estado cómoda: «No me sentí yo misma porque no hubo fusión, no hubo conexión, eso no te permite relajarte. Estaba muy en tensión. Es la etapa que menos he disfrutado profesionalmente». Aunque no tiene nada que reprochar a la cadena: «A TVE le estoy súper agradecida, no me atrevería a firmar que la relación ha terminado para siempre».

Tampoco se mostró de acuerdo con que haya una crisis en la prensa rosa: «Cuando termina 'Sálvame', empezar en Netflix, terminar en youtube, con twitch, seguir en Ten y en la Española, que me digan a mí que hay una crisis en la prensa del corazón... que venga Dios y lo vea».

Y reflexionó sobre ese resurgimiento tras salir de Mediaset: «Nunca imaginé que a mi edad iba a partir de cero en las redes sociales. Cuando nos convertirmos en número uno durante semanas, y durante tres semanas a nivel mundial ser el capítulo más visto en Netflix... a mí me dan miedo determinados análisis porque estamos hablando de datos súper objetivos».

Para finalizar, compartió algunas conclusiones sobre las consecuencias de 'La familia de la tele': «Ha sido un auténtico fracaso, pero yo he vivido, a ese nivel, en mi vida profesional como tres o cuatro más, lo que pasa que en esta ocasión ha habido más ruido. Pero los fracasos me han ayudado siempre para levantarme al otro día».

Sobre su futuro: «Ahora mismo necesito descansar, estoy muy agotada, y después ya veremos en septiembre, pero no tengo miedo». E incluso imaginó su formato ideal: «Quiero un programa nocturno, muy golfo, donde solo esté yo y entrevistar a gente muy golfa. Personalidades extremas, raras, incluso a psicópatas», deseó entre risas