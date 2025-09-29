El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
María José Suárez. Europa Press

María José Suárez, sorprendida por el romance de Bertín Osborne y Mar Flores

La modelo apuntaba que se había enterado por Instagram, pero «que no tenía ni idea»

El Norte

Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:57

No todo el mundo conocía la noticia que Bertín Osborne sacó a la luz hace unos días sobre su romance, en el pasado, con Mar Flores. Una de las famosas que desconocía esa relación sentimental era María José Suárez quien ha asegurado no tener ni idea.

«Lo he visto, me ha salido por Instagram, sí, pero no tenía ni idea», desvelaba la modelo al preguntarle por esta historia de amor... pero reconocía que «al final creo que nosotras nos movemos siempre con compañeros y lo normal es que surjan relaciones entre nosotros», por lo que «no me ha sorprendido».

En cuanto al debate que se ha formado tras la publicación de las memorias de Mar, María José desvelaba que «al final las biografías tienen eso... tienes que hacer un repaso por tu vida, por tu carrera, por tu vida personal y siempre puede suscitar revuelo porque se remueven temas que para la prensa son muy golosos».

Tal y como confesó la madre de Carlo Costanzia, Bertín acabó con la relación por teléfono, lo que no le sentó nada bien... pero recientemente el artista ha desvelado que le hubiese gustado continuar con esa historia de amor.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La agenda de la ministra Ana Redondo: 38 actos en Valladolid... de 580
  2. 2

    Un amplio despliegue policial conduce a los aficionados de la Cultural a Parquesol tras ser cacheados uno a uno
  3. 3 Búscate en las fotos de la Media Maratón de Valladolid
  4. 4

    La última churrería callejera de Valladolid cumple 70 años: «Ya nadie quiere ser churrero»
  5. 5 La escapada de Carlos Baute a una conocida bodega de la Ribera del Duero
  6. 6 Búscate en las fotos de los aficionados del Real Valladolid-Cultural
  7. 7 Por qué es fiesta en Valladolid el lunes 13 de octubre y qué tiendas y supermercados abrirán
  8. 8 Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy lunes 29 de septiembre de 2025?
  9. 9

    Los médicos constatan un aumento de los casos de clamidia y gonorrea entre adolescentes en Valladolid
  10. 10

    Un tesoro en el trastero: hallan una colección de fotos inéditas sobre el despegue industrial de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla María José Suárez, sorprendida por el romance de Bertín Osborne y Mar Flores

María José Suárez, sorprendida por el romance de Bertín Osborne y Mar Flores