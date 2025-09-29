María José Suárez, sorprendida por el romance de Bertín Osborne y Mar Flores La modelo apuntaba que se había enterado por Instagram, pero «que no tenía ni idea»

El Norte Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:57

No todo el mundo conocía la noticia que Bertín Osborne sacó a la luz hace unos días sobre su romance, en el pasado, con Mar Flores. Una de las famosas que desconocía esa relación sentimental era María José Suárez quien ha asegurado no tener ni idea.

«Lo he visto, me ha salido por Instagram, sí, pero no tenía ni idea», desvelaba la modelo al preguntarle por esta historia de amor... pero reconocía que «al final creo que nosotras nos movemos siempre con compañeros y lo normal es que surjan relaciones entre nosotros», por lo que «no me ha sorprendido».

En cuanto al debate que se ha formado tras la publicación de las memorias de Mar, María José desvelaba que «al final las biografías tienen eso... tienes que hacer un repaso por tu vida, por tu carrera, por tu vida personal y siempre puede suscitar revuelo porque se remueven temas que para la prensa son muy golosos».

Tal y como confesó la madre de Carlo Costanzia, Bertín acabó con la relación por teléfono, lo que no le sentó nada bien... pero recientemente el artista ha desvelado que le hubiese gustado continuar con esa historia de amor.