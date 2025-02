María José Campanario desmiente con un enigmático selfie su ingreso en el hospital

El Norte Jueves, 20 de febrero 2025, 19:25 Comenta Compartir

La periodista Lydia Lozano ha asegurado que María José Campanario ha acudido de urgencia a un hospital con «muchos dolores», mientras tanto la mujer de Jesulín de Ubrique publicaba un selfie en el que aparecía disfrutando de un bonito atardecer y sin, por lo que parece, muchas preocupaciones.

Todo comenzaba cuando Lydia Lozano anunciaba en 'Ni que fuéramos' lo siguiente: «De repente, anoche, un amigo mío me llama y me dice que esa persona no solamente está en un hospital, sino que ingresa de urgencia. Y no solamente en urgencia, sino que además esa persona que vive muy lejos, a unos 600 kilómetros de Madrid, está en Madrid. En un hospital muy conocido de Madrid. Y yo me pregunto, ¿qué le pasa?».

La periodista mantenía que María José Campanario había acudido de urgencias tras sufrir «muchos dolores, muchísimos dolores» por algo que parecía grave. Y añadía que a su lado no estaba su marido, Jesulín de Ubrique. Tampoco su padre. «Es la persona de confianza de su marido... ¡Qué raro!», añadía para sembrar el desconcierto.

'El Desafío'

«Hay una persona que ha pasado varias veces por un hospital. Hay una persona que cada vez que ha ingresado en un hospital se han paralizado los platós y se ha comentado», añadía sobre María José Campanario antes de recordar el fichaje de la odontóloga como miembro del elenco de 'El Desafío'.

Además, Lydia Lozano aprovechaba para contar más detalles coloridos sobre el posible suceso, como por ejemplo una persona que reconoció a la mujer del torero y le dijo lo guapa que es su hija, a quien sigue en redes sociales. También de las quejas constantes de la paciente y sus quejas: «No puedo, no puedo». E insistía en que a su lado no estaba su familia. «Hay una persona que ha pasado varias veces por un hospital. Cada vez que ha ingresado, los platós se han parado para comentarlo», resumía.

La respuesta

María José Campanario ha contraatacado en sus redes sociales y sin mediar palabra alguna ha subido en sus redes sociales un enigmático selfi en el que puede verse algo parecido a una terraza y un bonito sol al atardecer. Su rostro, desde luego, no refleja demasiado sufrimiento.

Las especulaciones se han sucedido desde entonces sin cesar y hay quienes argumentan que esa fotografía haya sido tomada en otro momento mientras otros explican la posibilidad de que el eventual ingreso hospitalario de María José Campanario haya quedado en un simple susto o que directamente nada sea cierto. Tampoco faltan los malpensados que, hay que ver cómo son, apuntan a una maniobra publicitaria para captar la atención.

Lo cierto es que este extraño y enigmático suceso llega apenas unas horas después de que se supiera que la mujer de María José Campanario formará parte de la próxima nómina de participantes en 'El Desafío'.