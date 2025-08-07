Marco Asensio inicia una nueva relación, tras su separación de Sandra Garal El futbolista ha sido pillado con una conocida influencer en la costa Amalfitana, en Italia

Marco Asensio y Sandra Garal se separaban hace un poco más de un año y parece que al futbolista le vuelve a sonreír el amor, ya que ha sido fotografiado disfrutando de unas románticas vacaciones junto a la influencer Lavinia León. Las imágenes, publicadas por la revista '¡Hola!', confirman lo que hasta hace unas semanas eran solo rumores.

La pareja ha sido captada al bordo de un yate en las aguas de la costa Amalfitana, en Italia. En ellas se los puede ver a ambos muy relajados y en complicidad. Una escapada que llega después de otro viaje reciente a Tailandia, donde ambos compartieron imágenes desde el mismo lugar.

Lavinia es una joven influencer con más de 7.000 seguidores en Instagram que comparte contenidos de estilo de vida, viajes y momentos personales. Además, según su descripción, reparte su vida entre Madrid y Mallorca, ciudades que también marcan la trayectoria personal y profesional de Asensio.

El divorcio

El 11 de junio de 2024, Marco Asensio hizo pública su separación de Sandra Garal, con quien se había casado apenas un año antes, el 7 de julio de 2023, en una exclusiva ceremonia celebrada en la Fortaleza de Albercutx, en Mallorca. «Siempre he querido mantener mi vida privada al margen de los medios y del público en general. No obstante, y a raíz de las últimas informaciones que se han divulgado referidas a mi vida en pareja, considero que es bueno hablar en primera persona para evitar especulaciones, noticias falsas o medias verdades», escribió el futbolista en un comunicado compartido a través de su cuenta de Instagram.

«Hace muy poco tiempo, y después de un tiempo de reflexión, Sandra y yo hemos decidido de mutuo acuerdo poner fin a nuestro matrimonio. Han sido unos años maravillosos y quiero agradecer públicamente a Sandra todo lo vivido a su lado. Siempre tendrá un lugar en mi corazón como una persona muy especial, que me ha aportado mucho y con la que he tenido el placer de compartir un tiempo importante de mi vida», añadió.

Por su padre, Sandra Garal, tras poner fin a su matrimonio con Asensio, también ha vuelto a ilusionarse. La madrileña mantiene una relación con el jugador de pádel Ale Galán. Los rumores comenzaron cuando ella fue vista en el Wizink Center apoyando al deportista en la semifinal del Premier Pádel y la confirmación llegó poco después, con una serie de imágenes en las que aparecen disfrutando de una cena en el restaurante Tatel de Dubái, tal como reveló el periodista Javier de Hoyos en redes sociales.