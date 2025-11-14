El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mar Flores. Europa Press

Mar Flores felicita a su hijo Carlo por su 33 cumpleaños: «Te quiero»

Con su dedicatoria, la modelo ha vuelto a acallar todas esas voces que señalaban una mala relación entre ellos

El Norte

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:30

Comenta

Mar Flores cierra la boca a aquellos que afirman que la modelo mantiene una mala relación con su hijo Carlo Costanzia y lo ha hecho publicando unas fotografías y una dedicatoria que es toda una declaración de amor para felicitarle en su 33 cumpleaños. «Hace 33 años di a luz al primer hombre de mi vida, quien desde siempre me llama Ma, y el que llegó para cambiarlo todo»,comenzaba diciendo la modelo. «Carlo, estoy muy orgullosa de ti: de quién eres, de lo que has construido y de todo lo que has conseguido con tu esfuerzo y tu corazón», expresaba.

Además, Mar le ha dado las gracias «por el mayor regalo que me has dado, convertirme en abuela. Te quiero infinito», demostrando así que su relación no está nada distanciada como se ha llegado a asegurar en los últimos meses.

Después de que la colaboradora de televisión publicase sus memorias y expusiera en ellas el infierno que vivió con el padre de Carlo, todo apuntaba a que entre madre e hijo habían existido diferencias. Sin embargo, con esta publicación Mar vuelve a acallar todas esas voces que señalaban una mala relación.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Destroza su coche al chocar contra una valla en Valladolid
  2. 2 Los ensayos del aniversario de la Academia de Caballería toman el centro de Valladolid
  3. 3 Dos heridos en un choque frontal entre dos coches en la N-122 en Traspinedo
  4. 4 La Cabalgaza ya tiene fecha: consulta cuándo pasará Papá Noel por Valladolid
  5. 5 Una policía municipal de Madrid, detenida por vandalizar el coche de Nacho Abad
  6. 6

    La disputa vecinal de Barrio España que acabó con un navajazo mortal en el Clínico
  7. 7

    Confinamiento de aves de corral: «Mis gallinas van a morir antes por estar encerradas que por la enfermedad»
  8. 8

    La ley de movilidad sostenible se aprueba sin enmiendas a la financiación de los soterramientos
  9. 9 Detenidos tres hombres por golpear y desnudar a otro que se refugió en un hotel
  10. 10

    Renfe vuelve a estar obligada a indemnizar a los viajeros por retrasos de 15 minutos en los AVE

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Mar Flores felicita a su hijo Carlo por su 33 cumpleaños: «Te quiero»

Mar Flores felicita a su hijo Carlo por su 33 cumpleaños: «Te quiero»