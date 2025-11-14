Mar Flores felicita a su hijo Carlo por su 33 cumpleaños: «Te quiero» Con su dedicatoria, la modelo ha vuelto a acallar todas esas voces que señalaban una mala relación entre ellos

Mar Flores cierra la boca a aquellos que afirman que la modelo mantiene una mala relación con su hijo Carlo Costanzia y lo ha hecho publicando unas fotografías y una dedicatoria que es toda una declaración de amor para felicitarle en su 33 cumpleaños. «Hace 33 años di a luz al primer hombre de mi vida, quien desde siempre me llama Ma, y el que llegó para cambiarlo todo»,comenzaba diciendo la modelo. «Carlo, estoy muy orgullosa de ti: de quién eres, de lo que has construido y de todo lo que has conseguido con tu esfuerzo y tu corazón», expresaba.

Además, Mar le ha dado las gracias «por el mayor regalo que me has dado, convertirme en abuela. Te quiero infinito», demostrando así que su relación no está nada distanciada como se ha llegado a asegurar en los últimos meses.

Después de que la colaboradora de televisión publicase sus memorias y expusiera en ellas el infierno que vivió con el padre de Carlo, todo apuntaba a que entre madre e hijo habían existido diferencias. Sin embargo, con esta publicación Mar vuelve a acallar todas esas voces que señalaban una mala relación.

