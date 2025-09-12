Mar Flores ataca a Lequio La modelo continúa con la promoción de sus memorias, 'Mar en calma', y también se defiende de los ataques recibidos, entre ellos por el ex de Ana Obregón

El Norte Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:17 Comenta Compartir

Mar Flores va de plató en plató promocionando sus memorias, 'Mar en calma'. Ahora ha tocado el turno de 'Y ahora Sonsoles', programa en el que ha abordado varios temas y se ha despachado a gusto.

A pesar de las numerosas críticas recibidas, Flores reconoció que no le influyen porque «cuando estás en paz, has pasado por procesos de dolor, de no rencor y de perdón«» consigues que no te afecte lo que dicen de ti. De hecho, ha desvelado que «mis hermanas me han llamado esta mañana y me han dicho 'mira la que se ha montado' y les he dicho que estén tranquilas, que hemos pasado por momentos peores».

Flores aseguró que está «tranquila» y ha dejado claro que no sabe «lo que están diciendo porque no me importa, pero que no digan que lo que yo he escrito no es la verdad... pero si lo dicen, también me da igual» y les ha mandado un mensaje: «A lo mejor ellos están incómodos con el papel que desempeñaron en mi vida».

Mar habló sobre su hijo Carlos Costanzia, y mencionó a los dos hombres que la ayudaron a recuperarlo: Fernando Fernández Tapias y Alessandro Lequio. De este último, habló con sorpresa e indignación: «Alessandro no se merece un piropo de mi parte porque no se ha portado bien conmigo, lo sabe todo el mundo... ¿que dice que no lo ha hecho? pues perfecto, pero tengo todo guardado, antes había cintas de contestador automático, tengo cartas de Lequio pidiéndome perdón, documentación», ha advertido la modelo.

Pese a lo que se ha dicho, Mar ha hecho hincapié en que no estuvo nunca «a la vez» con Tapias y Lequio, sin embargo es algo que han contado porque «les interesaba contar estas historias y ganar dinero en televisión. Además, no es verdad» que ella participase en el robado con Lequio en Roma porque «yo no vivo de eso y si yo hubiera necesitado dinero le hubiese pedido dinero a Fernando».

«A veces me pregunto cómo he tenido la entereza para soportar esto y un día peté. Le di un susto a mi familia», ha relatado la invitada al tratar el ingreso que tuvo tras la publicación de sus fotografías con Alessandro en Interviú.