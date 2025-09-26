Mar Flores afea a Terelu Campos su actitud con Carlo Costanzia padre

El Norte Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:01 Comenta Compartir

Mar Flores, en un evento de Nivea, ha contestado a la gran pregunta: ¿qué relación tiene con Terelu Campos? Lo primero que ha dejado claro es que hoy no ha podido ver las declaraciones de Alejandra Rubio en 'Vamos a ver' porque «he estado trabajando todo el día con mi hijo en 'Decomasters'», pero ha vuelto a recalcar que ella excusó a su hijo Carlo porque «le pregunté y me dijo que no podía, que tenía trabajo».

En ese aspecto, Mar ha explicado que «lo importante es que mis hijos están en mi casa, vengan o no vengan o estén trabajando, me arropan» y además ha lanzado una indirecta: «Sobre todo no necesitamos una foto para justificar que nos queremos», haciendo referencia al 'posado de la venganza' en el cumpleaños de Terelu.

Además, Mar ha asegurado que la relación con su hijo Carlo es buena, tanto que esta mañana «lo primero que me preguntó es '¿qué tal, mamá, estuviste a gusto?», en la presentación de sus memorias. La modelo ha confesado que «no he escrito un libro para hacer una guerra contra nadie», pero ha advertido que «ya no voy a retirar denuncias» y «si alguien me toca las narices un poquito...» a lo mejor toma medidas legales.

Por último, Flores ha respondido a todas las especulaciones que ha habido estos días sobre la relación que tendría con Terelu o si estaría dispuesta a tener un acercamiento con ella y... se ha mostrado de lo más tajante: «¿Tú has visto '¡De viernes!'? Pues yo también lo vi». De esta manera, la madre de Carlo Costanzia ha dejado claro que no tiene ningún tipo de relación con Terelu y, al juzgar por sus palabras, ni quiere tener... ya que la actitud que la colaboradora de televisión tuvo durante la entrevista del italiano y los comentarios que hizo al respecto no le habrían gustado nada.

Opiniones de Carlo y Alejandra

Carlo Costanzia ha reaparecido más serio que nunca tras su sonada ausencia en la presentación de las memorias de su madre, 'Mar en calma'. A pesar de que Mar Flores justificó que su hijo no estaba a su lado en un momento tan especial por encontrarse «trabajando como un loco», el actor está en el punto de mira porque muchos han visto en esta falta de apoyo público a la modelo un nuevo posicionamiento claro a favor de su padre, Carlo Costanzia di Costigliole, tras su controvertido posado en familia con Alejandra Rubio y Terelu Campos en el cumpleaños de la presentadora, y de que el italiano se sentase en el plató de '¡De Viernes!' para arremeter contra su exmujer y anunciar medidas legales por lo que cuenta sobre él en su autobiografía.

Mientras la nieta de María Teresa Campos ha negado la mayor y ha salido en defensa de su novio explicando que no fue a la presentación del libro de Mar porque no quiere posicionarse públicamente ni a favor de su madre ni de su padre, Carlo prefiere dar la callada por respuesta a este nuevo frente abierto.

Alejandra trataba de excusarle pero las explicaciones se caían por su propio peso y así se lo hacía saber la compañera colaboradora en 'Vamos a ver' Sandra Aladro: «Hay muchos reporteros en la calle que conocen sus pasos y esto no es un ataque a ti pero tampoco el público es tonto. Tu pareja no está 10 horas en el negocio que ha montado, él entiendo que es el empresario y no tiene por qué estar allí porque ni corta el pelo, ni afeita ni nada».

Alejandra Rubio decía: «Al final siempre queda mal Carlo, cuando al final no tiene ningún problema, está trabajando con su madre todos los días. De hecho, hay imágenes que no se han publicado porque no interesan donde se les ve muy bien, hablando. Existen y me lo han dicho esta mañana aquí. No tengo que ver una relación que yo sé en lo que consiste».

Finalmente, aunque siguió manteniendo el hecho de que Carlo Costanzia estaba trabajando y no podía ir, sí que respondió a si hubiera ido y fue clara: «Seguramente no tenía intención de ir porque eso sí que es un posicionamiento público, él no se va a posicionar. Cuando no queréis entender una cosa...», decía ante los reproches de los allí presentes porque sí que posó con su padre en el photocall del cumpleaños de Terelu.

Aladro le decía: «La que no la entiende eres tú». Molesta, Alejandra Rubio daba su opinión: «Ir a la presentación de un libro sí que es un posicionamiento, que Carlo pose en un cumpleaños de mi madre no es un posicionamiento porque no tiene nada que ver. Su padre es ahora y hace 10 años y los 10 años siguientes. Si hubiera venido Mar al cumpleaños de mi madre hubiera posado con ella». Por último, añadía: «Era el cumpleaños de mi madre, posamos juntos, si hubiera estado Mar hubiéramos posado con ella y otra cosa es la presentación de un libro donde Carlo no se quiere meter y me parece bien».

