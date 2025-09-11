La mansión gallega de Richard Gere y Alejandra Silva cuesta 10 millones de euros La casa está en una histórica villa en Santa Cristina, a pocos metros de la propiedad familiar de los Silva

La playa de Santa Cristina, a pocos kilómetros de A Coruña, ha sido el lugar elegido por Richard Gere y Alejandra Silva para adquirir una majestuosa propiedad, valorada en unos 10 millones de euros, como recoge ABC.

La casa, de piedra y con varios cuerpos, conserva un aire señorial y un diseño clásico, con un cenador blanco y un frondoso pinar que los vecinos de la zona reconocen como parte del paisaje desde hace décadas. Además, tiene diez habitaciones, cuenta con psicina y vestuarios que mantienen intacto el encanto de la época en que fue levantada.

Para los curiosos, la mansión es la primera que se ve en la playa de Santa Cristina al salir de A Coruña por la carretera nacional hacia Madrid. Con su arena dorada, un puente que la conecta con la ciudad y un paseo marítimo recientemente renovado, es un enclave muy apreciado por los vecinos. En los años ochenta y noventa se convirtió en epicentro del ocio nocturno, aunque hoy en día ofrece un ambiente más familiar, con cafeterías, restaurantes y espacios verdes que revalorizan la zona.

Con esta adquisición, Gere y Silva consolidan su vínculo con Galicia y refuerzan la idea de que, más allá de Hollywood o Madrid, su verdadera casa está donde la familia y el mar se encuentran. Fue en 2015 cuando se dio a conocer la relación entre Gere y Silva, y pocos apostaban por que durara. Ella acababa de separarse de Govind Friedland, con quien tuvo un hijo, y él arrastraba dos divorcios previos. Sin embargo, el tiempo demostró que su unión era sólida: se casaron en 2018, tuvieron dos hijos en común y a día de hoy forman una familia de seis, contando a Hommer James, hijo del actor con Carey Lowell.

Durante años vivieron en la impresionante mansión que Gere poseía en New Canaan, Connecticut, pero el actor la vendió en 2024 para instalarse en Madrid. Una decisión que, según él mismo confesó, tomó «por amor a su mujer». En la capital se instalaron en una casa ubicada en la exclusiva zona de La Moraleja, aunque el vínculo familiar y emocional de Alejandra con Galicia pesaba demasiado como para no dar el siguiente paso.

Alejandra pasó parte de su infancia en A Coruña y conserva una fuerte vinculación con su familia, muy conocida en la zona de Oleiros. Allí, en la playa de Bastiagueiro, su bisabuelo Rosendo levantó siete casas rodeadas de buganvillas, con vistas privilegiadas al mar, pensadas para que todos sus descendientes pudieran reunirse cada verano. Fue en esas estancias donde Richard Gere descubrió la belleza del paisaje gallego y el valor que su esposa da a sus raíces.

Según quienes lo conocen, el actor quedó fascinado con la experiencia de pasar los veranos en familia en Galicia, y comenzó a soñar con tener un hogar propio en la zona. Además, la pareja buscaba una finca grande, con historia y sobre todo, que tenga vistas directas al mar y que asegure su privacidad. Finalmente, el matriomonio encontró todo ello en una espectacular vivienda ubicada en la playa de Santa Cristina.