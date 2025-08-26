Makoke y Gonzalo, tras la cancelación de su boda: «Estamos muy tristes»
La ex de Kiko Matamoros comparte una significativa imagen tras explicar entre lágrimas el motivo de la cancelación de su boda
Makoke y Gonzalo se han visto obligados a cancelar su boda, prevista para el 13 de septiembre, debido a un problema de salud que afecta a un familiar cercano. Fue la propia Makoke quien lo explicó en el programa 'Fiesta': «No quiero entrar en cuál es el problema de salud que nos ha afectado. Solo diré que no es algo mío. Hemos estado en la clínica de Navarra en la que todo se va a controlar. Solo quiero que pase esta pesadilla, que seguro que pasará pronto, y que el año que viene podamos celebrar esa boda tan deseada que queríamos hacer».
Tras conocerse la noticia, la pareja ha reaparecido unida en unas imágenes exclusivas emitidas por 'Tardear'. Gonzalo confesaba cómo se sienten en este difícil momento: «Estamos muy tristes por la situación que tenemos ahora mismo, pero unidos y llevándolo lo mejor posible hasta que llegue la recuperación».
A pesar del aplazamiento, ambos dejaron claro que su relación está mejor que nunca. Makoke lo reafirmaba con rotundidad: «Por supuestísimo, todo sigue para adelante, todo igual. Lo que pasa es que ahora mismo ha surgido un problema de salud y no me puedo casar, no estoy para celebrar». Por su parte, Gonzalo añadía: «Estamos muy felices», insistiendo en que no hay ningún tipo de crisis entre ellos.
No obstante, Makoke en su última intervención televisiva no podía evitar las lágrimas, mientras su novio Gonzalo no dudaba en entrar por teléfono para mostrarle su apoyo incondicional que la tertuliana ha querido agradecer a través de la significativa imagen que ha publicado a través de sus historias temporales de Instagram, lugar en el que se dirige a él mientras agarra con fuerza su mano.
Pese a la dureza del momento, Makoke ha querido tener un gesto de agradecimiento y amor hacia su pareja, que se mantiene a su lado en este complicado proceso familiar. «Gracias, te amo», escribe la malagueña.
Con esta fotografía, la pareja, que ha pospuesto su boda hasta el año que viene, demuestra su unión y fortaleza tras haberse visto obligados a pararlo todo a escasas semanas de su enlace.
Marta López
En el plató de 'Tardear', Marta López, también se ha pronunciado sobre esto: «No había otra opción, esa boda no se podía celebrar ahora. Pero le pese a quien le pese, se van a casar porque están enamoradísimos. Lo que pasa es que en este momento no pueden disfrutar de ese momento tan bonito porque atraviesan un drama familiar».
Además, Marta ha contado que Makoke quiere que la boda se celebre el próximo verano, en Ibiza, en el mismo lugar donde tenían previsto casarse, aunque todavía queda por concretar la nueva fecha con el hotel.
