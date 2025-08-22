Makoke deja sin boda a Gonzalo Fernández Estaba previsto que el 'sí quiero' entre la pareja se celebrase en septiembre pero se ha suspendido sin fecha

Ibiza, 12 de septiembre. Ese era el lugar y el día en el que Makoke y Gonzalo Fernández iban a unir oficialmente sus caminos. Todo ello ha estallado por los aires. Makoke suspende la boda: «Pido respeto máximo», ha dicho la ex de Kiko Matamoros en un comunicado que recoge ABC.

Lógicamente, esta decisión ha provocado todo tipo de reacciones y comentarios. Apenas hace un mes, Makoke informaba a la revista 'Lecturas' que la boda se fijaba para el 12 de septiembre en Ibiza. Incluso habían elegido el escenario: la Hacienda Na Xamena de Ibiza, un espacio con anfiteatro, rooftop bar, finca y todo lo que se puede imaginar para un bodorrio. Y en la isla donde comenzaron a salir. «Ahí nos enamoramos», confesó el novio. «No es la primera vez que me caso, no me hacía ilusión tener la típica boda, me parecía muy romántico hacerlo los dos solos con la gente más cercana», había dicho ella.

Pero todo lo programado ya no tiene validez. El programa 'TardeAR' confirmó que la colaboradora de televisión ha suspendido el enlace. «Mala noticia. Makoke y Gonzalo acaban de cancelar su boda. Hemos podido hablar con varias personas y me lo confirman de su entorno«, anunciaba el periodista Antonio Lleida.

La protagonista de la cancelación ha querido confirmar que nada tiene que ver con las informaciones que han surgido sobre el novio: «Tengo que aclarar que el motivo de cancelar la boda es únicamente de salud de un familiar muy cercano, pido respeto máximo, ya que estamos pasándolo muy mal. Con mi futuro marido estamos más unidos que nunca y está a mi lado. Pido respeto, por favor», ha expresado Makoke junto a una imagen con Gonzalo en la que ambos posan sonrientes.

La colaboradora ha querido dejar claro con su mensaje y la fotografía que no hay una crisis entre ellos, como se había asegurado desde algunos canales, sino que están afrentando juntos una complicada situación personal, si bien no ha querido aclarar qué ha ocurrido y quién está sufriendo este bache de salud, manteniéndolo en la más estricta intimidad.

Sin embargo, las especulaciones han continuado, por lo que Makoke se ha visto obligada a emitir un nuevo comunicado utilizando la misma imagen que en el anterior escrito. «La boda no se cancela, se pospone. El motivo es familiar y de salud, Gonzalo, mi familia y yo estamos más unidos que nunca», ha precisado la ex de Kiko Matamoros.

Lo que no se sabe es si con el cambio de fecha la pareja también tendrá que cambiar el lugar en el que pensaban casarse, un acantilado frente al mar Mediterráneo en Ibiza ante un centenar de invitados y con el dress code ya perfilado.

La historia de amor de Makoke y Gonzalo Fernández comenzó en 2023 después de ser presentados por unos amigos comunes. Fue el pasado mes de enero cuando la modelo confirmó públicamente que se habían comprometido. Semanas después, Makoke entró en 'Supervivientes 2025' y el novio pasó a defenderla en galas, debates y platós de televisión, incrementando así su proyección pública.

