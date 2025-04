'Maestros de la Costura Celebrity' se prepara para una emocionante final

El Norte Jueves, 10 de abril 2025, 11:26 Comenta Compartir

Los aprendices de Maestros de la Costura Celebrity tuvieron que enfrentarse, en la novena gala, a una prueba para demostrar su destreza técnica, su creatividad y su capacidad de trabajo bajo presión. Desde el arte del teñido natural hasta la reproducción de diseños de alta costura, pasando por una exigente prueba en el taller de Marta Rota, la noche dejó momentos memorables y un cuarteto de finalistas listos para la última batalla.

Primer reto

Para calentar motores, el jurado propuso a los concursantes una prueba de diseño, confección y teñido utilizando tintes naturales, un guiño a la sostenibilidad que ha marcado esta edición del programa. Como guía para sacar adelante la prueba, contaron con Gavina Ligas y Ayako Yokota de Atelier Aletheia, especialistas en pigmentos vegetales y técnicas de teñido artesanal.

La gran sorpresa vino de la mano de Carmen Farala, quien apareció en el plató sin su alter ego drag. En un gran acto de sinceridad, compartió lo que el drag significa en su vida. En esta ocasión, quiso enfrentarse a la prueba desde su identidad más personal, Daniel del Carmen. Terre conquistó al jurado con su ingenio al presentar su vestido 'Morena', que en mallorquín que significa «almorrana». Se trataba de un vestido corto con cojín incorporado que arrancó carcajadas y aplausos, tanto por el concepto como por su nivel de confección. Por su parte, Laura Sánchez demostró gran habilidad en el teñido, pero su cremallera fue un desastre; según los jueces, era un poco «lagonessca», en referencia al monstruo del Lago Ness. Caprile, afilado como siempre, sentenció: «Tiene tanta gracia que las tres Gracias han visto la desgracia que has hecho».

Pilar Rubio, la alumna aventajada de la clase, demostró su destreza en el teñido. Utilizó varios colores en su vestido, calentando los tintes al baño María. El resultado fue un vestido con inspiración en los hippies de California de los años 60. Edu Soto no arriesgó en exceso con su diseño. Presentó una falda larga con aberturas laterales teñida en amarillo con gardenias. Escogió esta flor como homenaje a su padre, que siempre cantaba el famoso tema de Antonio Machín 'Dos gardenias'. Mientras tanto, Eduardo Casanova, fiel a su estilo, apostó por los lazos y los círculos en un vestido corto y bien teñido, aunque su confección no estuvo a la altura.

Tras las deliberaciones del jurado, ganó la prueba Carmen Farala, seguida de Terre, Pilar Rubio, Edu Soto y Laura Sánchez. Eduardo Casanova fue el primer expulsado de la noche. Su despedida, cargada de emoción, se cerró con la frase de Blanche du Bois en 'Un tranvía llamado deseo': «Sea usted quien sea, siempre he confiado en la bondad de los desconocidos».

Prueba de exteriores

Los primeros puestos de la final de Maestros de la Costura Celebrity se disputaron en el taller de TOT-HOM, la prestigiosa casa de moda de Marta Rota. Conocida por su elegancia atemporal y por haber vestido a la realeza y a la alta sociedad, Rota abrió las puertas de su taller para que los aprendices replicaran dos vestidos de su colección.

Carmen Farala tuvo el privilegio de formar equipo únicamente con Laura Sánchez, dejando a Pilar Rubio, Edu Soto y Terre en el otro taller. Terre, por haber sido la segunda mejor en la prueba anterior, obtuvo la ventaja de decidir qué vestido elaboraría cada equipo, una elección estratégica que acabaría marcando el rumbo de la prueba.

Los jueces de Maestros de la Costura, para añadir aún más presión al reto, explicaron que, pese a trabajar en grupo, la valoración sería individual. Al finalizar la prueba, conoceríamos a los primeros finalistas, por lo que ganarse ese puesto no sería nada fácil.

El equipo de Carmen y Laura participó con un aprendiz menos y además la elección de telas no fue la más acertada. Además, el vestido que debían replicar era extremadamente complejo, con ballenas en el cuerpo, cremallera invisible y volantes en la falda. La falta de materiales adecuados ralentizó su confección y aumentó la tensión en el taller.

Por el contrario, el equipo de Terre, Pilar y Edu Soto trabajó con mayor fluidez. Terre se dedicó a la elaboración de las flores a mano, el motivo central del vestido. Un trabajo que ella misma consideraba mínimo, pero que María Escoté elogió sin reservas, destacando que «las mejores modistas son aquellas que dominan los pequeños detalles. En mi taller cosen las flores las mejores».

Edu Soto se vio superado por la máquina industrial, lo que le llevó a colocar la abertura de la falda en el lado contrario. Mientras tanto, Pilar Rubio trabajó con determinación y Laura, en el otro equipo, no pudo disimular su angustia ante la falta de tiempo. Al finalizar la prueba, la balanza se inclinó a favor de Terre y Pilar, quienes fueron proclamadas primeras finalistas de la primera promoción celebrity de Maestros de la Costura.

Última prueba

El último reto de la noche rindió homenaje a Cristóbal Balenciaga, el maestro de la alta costura española. Para la prueba, el concurso contó con Bina Daigeler, figurinista con una trayectoria impecable en cine y televisión y que ha sido la directora de vestuario de la serie 'Balenciaga'.

Edu Soto tuvo el privilegio de elegir su vestido y repartir los de sus compañeros. Su criterio fue asignar los diseños en función del nivel de costura de cada aprendiz. Para sí mismo, escogió un vestido negro con volantes fucsia, de dificultad media. A Laura le entregó el vestido sobre negro, aparentemente el más sencillo, y a Carmen Farala le adjudicó el vestido rojo de tres capas con volantes, el más complicado de todos.

Laura, insegura desde el primer minuto, recurrió a Pilar Rubio aprovechando el imperdible para que le ayudara a encarar el cosido. Sin embargo, cometió un error fatal: descartó una de las telas esenciales del diseño original, pensando erróneamente que era una tela trampa. Por lo que, desgraciadamente, su vestido quedó reducido a un simple esqueleto de tarlatana.

Por su parte, Carmen Farala, con la prenda más difícil, decidió no pedir ayuda. A mitad de la prueba se vio superada por la presión, pero su espíritu de lucha la llevó a terminar su réplica a tiempo. «No he venido a ganar. Gané en el minuto cero que entré por la puerta del taller», decía emocionada durante la visita de Raquel Sánchez Silva a su puesto de costura. Finalmente, no solo consiguió ejecutar los tres volantes del vestido, sino que, en los últimos minutos, añadió el tul necesario para que tuvieran caída. Por último, Edu Soto ejecutó un cuerpo impecable, pero erró en la colocación de los volantes, cosiéndolos al revés y transformando la réplica en una interpretación abstracta que se alejaba bastante del diseño original.

Con la valoración final del jurado, Carmen Farala aseguró su puesto en la final. Edu Soto, a pesar de su error, consiguió salvarse. Laura Sánchez, en cambio, se convirtió en la última eliminada de la noche. Su despedida estuvo cargada de emoción, fundiéndose un abrazo con Carmen Farala, a quien deseó la victoria. La drag queen, conmovida, celebró el haber llegado hasta aquí y reivindicó el espacio que ha conseguido en la costura: «Una drag ha llegado hasta aquí».

Con lágrimas, orgullo y la mirada puesta en la gran final, el programa ya tiene a sus cuatro finalistas: Pilar Rubio, Terre, Edu Soto y Carmen Farala. La última batalla por el título de ganador de Maestros de la Costura Celebrity está a punto de comenzar: el próximo miércoles 16 de abril conoceremos quién se alzará con el maniquí de cristal y los 50.000 € para la ONG que elija.