El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sónsoles Onega conversó con una familiar de la mujer fallecida. Antena 3

La madre de Ana murió en la misma residencia que Encarnita Polo

Los familiares de la anciana fallecida acusan al centro de que «le administraron una medicación que tenía prohibida»

El Norte

Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:33

Comenta

Encarnita Polo fallecía el pasado jueves sus 86 años, después que un compañero de la residencia en la que vivía desde hacía apenas unos meses se colaba en su habitación y la estrangulaba hasta la muerte. A raíz del asesinato, algunas familias han denunciado ciertos problemas que tuvieron los residentes en el mismo centro. En el caso de Ana, su madre falleció al poco de ingresar y esta denuncia presuntas negligencias, según ha contado en el programa 'Y ahora Sonsoles'.

A los días de ingresar, comenzaron a administrarle una mediación que ya le habían retirado. «La hematóloga le prohibió una medicación tras un ciclo de radioterapia, mi hermana lo comunicó y confió en que se la retiraran», señala, «aquello nos suscitó mucha desconfianza, cuando vimos que se la pusieron de nuevo en la cena».

Además, Ana relata un segundo incidente. Una enfermera le puso una vía subcutánea a su madre que terminó infectándose y que la obligó a ingresar en el hospital durante 10 días.

Apenas unos días después de ingresar en la residencia y unos días antes de que muriera Encarnita Polo, la madre de Ana fallecía en el centro. Hoy, esta denuncia presuntas irregularidades en la residencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2

    Asesta 40 puñaladas y cortes a una mujer en una vivienda de la Calle Mayor
  3. 3

    El examen para ser policía municipal copia un ejercicio de una academia de Valladolid
  4. 4 Dos bodegas de Valladolid entre las 50 mejores del mundo
  5. 5 Estas son las carreteras de Castilla y León bajo amenaza de nieve este jueves y el viernes
  6. 6 Dónde encontrar viviendas por 150.000 euros o menos en Valladolid
  7. 7

    Veinte cuchilladas, «un estado de embriaguez» y dos cadáveres en La Rondilla
  8. 8

    Tumban la demanda del dominicano que intenta recuperar la custodia de su hija
  9. 9

    Fundido a negro del Pucela y de la retransmisión del Trofeo Ciudad de Valladolid
  10. 10

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La madre de Ana murió en la misma residencia que Encarnita Polo

La madre de Ana murió en la misma residencia que Encarnita Polo