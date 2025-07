La madre de Aitana habla de la relación de su hija con Plex

El Norte Martes, 8 de julio 2025, 11:54 Comenta Compartir

Tras semanas de rumores y especulaciones, la confirmación de la relación entre Aitana y el creador de contenido Plex ha revolucionado tanto las redes sociales como la prensa del corazón. La cantante compartió en sus redes sociales una fotografía junto a Plex celebrando su 26 cumpleaños, una imagen que no solo oficializó su romance sino que también desató una oleada de reacciones entre sus seguidores y los medios.

En medio de la expectación mediática, Belén Morales, madre de Aitana, ha optado por la discreción y ha evitado entrar en valoraciones sobre la relación de su hija o las polémicas que la rodean. De esta manera, ha sido tajante al afirmar: «Nosotros no hablamos de eso, de verdad que no. Primero es con mi hija, ella decide con quién está y con quién no está». Además, ha dejado claro que no interroga a su hija sobre su vida sentimental: «No le pregunto a mi hija sobre esas cosas». Tanto ella como el padre de la cantante mantienen la misma postura: «Sí, no nos metemos en nada de eso».

Con estas declaraciones, la familia de Aitana deja claro que respeta la autonomía y las decisiones personales de la artista, manteniéndose al margen de cualquier polémica o comentario público sobre su nueva relación.

