Macarena Olona airea la vida privada de una tertuliana y se desata una gran bronca

El plató del programa de Cuatro 'En boca de todos' vivió unos momentos de tensión durante el estreno de Macarena Olona, exdiputada de Vox, como colaboradora. Un estreno, en el programa que presenta Nacho Abad, a lo 'grande', desatando una tremenda bronca con una de las tertulianas que estaba presente en la mesa de debate. Tal ha sido el alcance del rifirrafe que el presentador se ha visto obligado a bajar los micrófonos de las dos mujeres.

Macarena Olona y Sarah Santaolalla tenían una serie de reproches entre las «diferencias» que había entre ambas, cuando la expolítica se lanzaba a por su compañera haciéndola partícipe de la búsqueda que había hecho a través de «fuentes abiertas».

«Tengo que confesar que hasta el día de ayer no había escuchado este nombre», le decía Macarena Olona a la colaboradora de 'En boca de todos', diciéndole su nombre completo. «Me fui a informar en fuentes abiertas y fue una sorpresa lo que me encontré», avanzaba la expolítica ante las cámaras de Cuatro. «Porque yo daba por supuesto que hablaba con una periodista, ya que habitualmente en este y otros programas se dedican a comentar...», añadía la nueva tertuliana.

Cuestiones afectivas

«Me sorprendió en esa búsqueda que 'a priori' las únicas noticias que encontraba sobre ella estaban relacionadas con cuestiones afectivas. Una supuesta relación con Risto Mejide, con un conocido comunicador...», manifestaba Macarena Olona que era frenada por Nacho Abad. «En lo personal, no», le decía el presentador sin éxito. «No estoy hablando de lo persona. No había información de tu curriculum. ¿Qué estudios tienes, Sarah?», le cuestionaba Olona a Sarah Santaolalla que explotaba. «Yo me levanto y me voy», amenazaba la tertuliana.

En ese punto, la bronca entre las dos colaboradoras de 'En boca de todos' se le fue de las manos a Nacho Abad que tuvo que actuar de inmediato bajando los micrófonos de las tertulianas y cambiar de tema.