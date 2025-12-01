Lydia Lozano no puede evitar las lágrimas al hablar del estado de salud de Charly La colaboradora de Telecinco a preguntas de la prensa por la evolución de su marido ha comentado que «no lo sé»

El Norte Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:01 Comenta Compartir

Lydia Lozano se ha dejado ver este domingo saliendo de casa para ir a visitar a su marido Charly, que continúa ingresado en el hospital después de una operación de espalda y una infección originada por una bacteria.

La colaboradora de televisión se ha roto ante las cámaras de Europa Press en exclusiva al preguntarle por el estado de salud de su marido: «El mundo bacteria es muy complicado y no voy a hacer declaraciones porque es... es súper duro». Sin poder reprimir las lágrimas, ha explicado que encima está pasando por un proceso gripal, lo que le dificulta las visitas que le hace: «Encima yo estoy con gripe, si voy, con mascarilla, pero que es muy duro».

En cuanto a cómo está siendo la evolución de Charly, la periodista ha explicado que «no lo sé», pero ha tenido unas bonitas palabras hacia él, asegurando que «es un jabato porque si me hicieran tantas cosas a mí no las aguantaría».

Por último, desesperada por la situación que está atravesando, ha comentado que «llevamos dos meses» con estos problemas de salud y que todos los días que ha faltado a su trabajo han sido porque «han sido duros».